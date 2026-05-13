Investigación por asesinato de Cuén Ojeda está en integración: FGR

La carpeta de investigación que se abrió por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no está suspendida ni tiene relación con la petición de captura de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad, y otras nueve personas, realizada por Estados Unidos, afirmó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

El órgano autónomo, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, rechazó versiones sobre el presunto abandono de esta indagatoria, relacionada con el homicidio del académico, empresario y político sinaloense, ocurrido el 25 de julio de 2024, y una relación con la petición realizada por una Corte federal de Nueva York.

“Con relación a la información periodística difundida sobre la investigación relacionada con el sensible fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido en julio de 2024, la FGR aclara que dicha indagatoria no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración.

“Al respecto, la institución también precisa que las líneas de investigación de la indagatoria que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos”, indicó la FGR en un comunicado.

La FGR planteó que, en este, como en todos los casos que atiende, se trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y que no haya impunidad.

Señaló que los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán, de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso.

Cuén Ojeda fue asesinado en hechos presuntamente relacionados con la entrega de Ismael El Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos, por parte de Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Según declaraciones realizadas por El Mayo Zambada, socio de El Chapo, Cuén Ojeda fue citado en un lugar para hablar sobre el tema de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, junto con Rocha Moya, y en ese punto fue privado de la vida.

Las primeras investigaciones de la FGR establecieron que la Fiscalía de Sinaloa realizó un montaje para fingir el asesinato de Cuén Ojeda, en un presunto asalto en una gasolinera, por lo que renunció la fiscal de la entidad, Sara Bruna Quiñonez Estrada.

JCS