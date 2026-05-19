Proponen en Hidalgo un registro estatal para atender casos de violencia infantil

Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en Hidalgo, integrantes de la bancada de Morena en el Congreso local presentaron una iniciativa para crear el Registro Estatal de Abuso y Negligencia Infantil (REANI), una herramienta enfocada en mejorar la atención y seguimiento de casos de violencia contra menores de edad.

La propuesta fue expuesta ante el pleno por la diputada Hilda Miranda Miranda, representante del distrito de Mineral de la Reforma, quien advirtió que actualmente los casos de maltrato infantil son atendidos por diversas instituciones sin una coordinación efectiva, lo que provoca pérdida de información, duplicidad de procedimientos y obstáculos para brindar atención integral a las víctimas.

La legisladora explicó que el nuevo registro permitiría concentrar datos provenientes de instancias como el DIF, el sector salud, instituciones educativas, procuradurías y autoridades judiciales, con el fin de dar seguimiento puntual a cada caso y detectar patrones de riesgo en distintas regiones de la entidad.

Asimismo, destacó que el REANI no busca convertirse únicamente en una base de datos, sino en un mecanismo de articulación institucional que facilite acciones preventivas y respuestas más rápidas ante situaciones de abuso o negligencia infantil.

La iniciativa contempla la generación de estadísticas confiables para fortalecer las políticas públicas de protección a la infancia y se apega al principio constitucional del interés superior de la niñez, además de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos de la infancia.

Miranda Miranda subrayó que el registro operaría mediante las estructuras ya existentes del Sistema Estatal de Protección Integral, lo que evitaría la creación de nuevas áreas burocráticas o gastos extraordinarios.