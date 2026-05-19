Vinculan a proceso a nueve policías de Hidalgo por homicidio y lesiones

Un juez de control ordenó la vinculación a proceso de nueve exintegrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Progreso de Obregón, quienes son señalados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones.

La resolución judicial se dio después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo presentó diversos datos de prueba durante la audiencia inicial, con los que se acreditó la posible participación de los imputados en los hechos que actualmente son investigados por la autoridad ministerial.

Los acusados, identificados con las iniciales A.M.D., D.B.M., M.A.R.H., A.F.C., A.P.M., S.P.S., A.S.A., L.E.A.T. y O.F.Z.R., fueron detenidos el pasado 13 de mayo mediante un operativo encabezado por autoridades del Gabinete de Seguridad estatal en la zona centro de Progreso de Obregón.

Tras analizar los elementos expuestos por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional resolvió iniciar formalmente el proceso penal contra los nueve señalados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la representación social podrá fortalecer la carpeta de investigación y aportar nuevas pruebas relacionadas con el caso.

El proceso judicial continuará conforme a las etapas establecidas por el sistema penal acusatorio vigente en la entidad.