Regresan al mar a ballena jorobada varada en Oaxaca; así fue el rescate | FOTOS

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del personal del Santuario Barra de la Cruz-Playa Grande, la noche del viernes y la mañana del sábado pasado, atendió el varamiento de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en la playa del Área Natural Protegida (ANP).

Se trató de un ballenato macho de ballena jorobada, de 4.60 metros de punta a punta, medidas de aleta caudal 1.36 metros, que quedó varado probablemente por la marea alta; fue encontrado por el personal del Santuario mientras realizaban sus monitoreos de tortugas marinas. La cría aún contaba con presencia ligera del cordón umbilical.

Fue auxiliado por autoridades de la Conanp, en coordinación con el equipo técnico de Kutzari A.C. y habitantes de la localidad de Playa Grande, Barra de la Cruz y surfistas, quienes activaron el protocolo de emergencia en apoyo al cetáceo.

Se realizaron acciones de rehidratación y redirección a mar adentro, logrando que el ballenato retomara su curso de nado y trayecto.

El hallazgo del mamífero varado se hizo del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (SEMAR), de acuerdo con el protocolo, solicitando el apoyo de la Secretaría de Protección Civil de Santa María Huatulco, y los bomberos, el Comité de Fauna Silvestre de Huatulco, y el apoyo del MVZ Salvador Neri Antonio.

Las playas como Mazunte, Huatulco y Puerto Escondido se convierten en puntos clave para la observación de ballenas adultas y sus crías, quienes recorren cerca de 8 mil kilómetros desde el Pacífico Norte, hasta las costas de Oaxaca en busca de aguas cálidas. Durante su ruta migratoria, pueden avistarse realizando saltos, aletazos y cantos, que forman parte del cortejo y comunicación de estos mamíferos tan carismáticos.

