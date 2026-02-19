Profepa asegura cuatro pitones exhibidas en carnaval de Tepoztlán

Tras el aseguramiento de cuatro serpientes pitón que eran exhibidas en un carnaval en el municipio de Tepoztlán, Morelos, la Profepa, en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), resguardó y emitió un dictamen técnico sobre los ejemplares como parte del proceso penal en curso contra la persona que las tenía en posesión.

En una revisión médica realizada en las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado, se detectó un cuadro de neumonía, estomatitis (infección en la cavidad oral), problemas de muda y abrasiones en el vientre.

Detalle del cuerpo de una de las serpientes pitón aseguradas en Tepoztlán, Morelos, durante la revisión médica realizada por la Profepa para evaluar su estado de salud. Profepa

Con el propósito de garantizar su bienestar, se inició de inmediato la atención veterinaria, que incluye terapias de emergencia y tratamientos para mejorar la piel e hidratación”, explicó la Profepa.

En un comunicado, detalló que, si bien la persona que tenía las serpientes pitón exhibió documentación que podría acreditar la procedencia legal de los ejemplares, la normativa ambiental establece que la exhibición de fauna silvestre requiere autorizaciones específicas y un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de asegurar condiciones adecuadas y un trato digno y respetuoso.

Las cuatro serpientes pitón aseguradas en Tepoztlán, Morelos, permanecen bajo resguardo de la Profepa mientras reciben atención veterinaria tras su exhibición en un carnaval. Profepa

La Profepa continuará colaborando con la Fiscalía General de la República en el ámbito de sus atribuciones y dará seguimiento al estado de salud de los ejemplares.

La Profepa recuerda a la ciudadanía que la posesión y exhibición de fauna silvestre, ya sea nacional o exótica, debe realizarse bajo estrictos criterios de bienestar animal y conforme a la legislación vigente, con el objetivo de evitar afectaciones a los ejemplares y garantizar su protección”, señaló.

