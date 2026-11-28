Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se podrían aplicar sanciones ambientales contra SpaceX por sus actividades en la frontera con México, la Profepa dio a conocer que atiende la presencia de basura espacial de la empresa de Elon Musk en Playa Bagdad, Tamaulipas, y da seguimiento a posibles impactos a los recursos naturales por los vuelos y explosiones realizados desde 2025.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reveló que, en cuanto al vuelo del pasado 13 de noviembre del cohete Starship, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el propulsor de la nave cayó en aguas territoriales de Estados Unidos.

“A la fecha, las brigadas comunitarias de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) han recolectado alrededor de seis kilogramos de residuos, que fueron asegurados por la Profepa.

Sobre la posible afectación a una tortuga marina, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó, a petición de la Profepa, la necropsia del ejemplar, pero no se logró determinar la causa de su fallecimiento debido al deterioro del ejemplar”, indicó.

La autoridad ambiental destacó que el sector ambiental ha realizado recorridos técnicos para documentar la presencia de basura espacial de los vuelos anteriores. “Estos residuos están asegurados por la Profepa y resguardados por la Semar”.

Subrayó que, a petición de la Profepa, la UAT llevó a cabo una expedición submarina en Playa Bagdad y constató la presencia de residuos en el fondo marino.

“Todos estos residuos deberán ser retirados por la empresa y manejados adecuadamente conforme a la legislación aplicable en México.

La Profepa mantiene acciones de vigilancia y seguimiento, a fin de tener más elementos sobre el comportamiento de estos materiales en el ambiente y fortalecer las medidas de conservación de los ecosistemas marinos y costeros”, señaló.

Agregó que las autoridades competentes del Gobierno de México mantienen comunicación con el Gobierno de Estados Unidos para abordar el tema, así como la coordinación interinstitucional para realizar las acciones de vigilancia, prevención y seguimiento para proteger los ecosistemas marinos y costeros del país, en el marco de la legislación ambiental aplicable.