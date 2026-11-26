La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México busca una reunión con autoridades espaciales de Estados Unidos para establecer reglas sobre el uso del espacio aéreo mexicano durante los lanzamientos de SpaceX, luego de que fragmentos del cohete Starship llegaran a las costas de Tamaulipas.

Lo que estamos buscando, a través de la Embajada (de Estados Unidos), es una reunión entre la autoridad del espacio de Estados Unidos y la mexicana para que se pueda establecer el permiso de uso del espacio aéreo mexicano y cada cuánto sería y, en todo caso, si fuera necesario, la reubicación de la zona de lanzamiento", declaró la mandataria.

Sheinbaum señaló que SpaceX tiene su base de lanzamiento en Texas, cerca de la frontera con México, y que las operaciones de sus cohetes pueden involucrar una parte del espacio aéreo mexicano.

Por esa razón, explicó que es necesario establecer las condiciones bajo las cuales se permitirían estos vuelos, así como la frecuencia de las operaciones y las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades mexicanas.

La presidenta también planteó la posibilidad de analizar una reubicación de la zona de lanzamiento, en caso de que las evaluaciones y los acuerdos bilaterales determinen que resulta necesario.

El objetivo de la reunión será establecer mecanismos de coordinación entre ambos países para atender las operaciones de SpaceX y sus posibles efectos en territorio mexicano.

La solicitud ocurre después de la prueba de vuelo realizada el 13 de noviembre de 2026 desde Starbase, Texas, cuando el propulsor de la nave no logró regresar a la plataforma de lanzamiento y fue destruido antes de caer al mar. Cuatro días después, comenzaron a aparecer materiales en Playa Bagdad, en Matamoros, lo que motivó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Aparecen materiales de Starship en Playa Bagdad, en Matamoros. Profepa

Profepa recolectó 5.9 kilogramos de residuos de Starship

El incidente también generó preocupación ambiental por la llegada de fragmentos del cohete a las costas del Golfo de México.

La Profepa informó que recolectó 5.9 kilogramos de residuos relacionados con el episodio en Playa Bagdad, municipio de Matamoros. Los primeros materiales comenzaron a llegar a la costa durante la mañana del 17 de noviembre, alrededor de las 7:30 horas.

En las labores de identificación y recolección participaron brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), junto con la organización Conibio Global, mientras que inspectores de la Profepa coordinaron el aseguramiento de los fragmentos y su traslado a instalaciones de la Secretaría de Marina.

La dependencia explicó que los materiales permanecerían bajo resguardo hasta que la empresa responsable los recogiera y les diera un manejo adecuado.

Además, advirtió que las condiciones meteorológicas y marítimas registradas entre el 13 y el 17 de noviembre, incluido el oleaje elevado y un fenómeno de Norte, favorecieron el desplazamiento de los residuos hacia la costa. También señaló que no todos los fragmentos encontrados necesariamente corresponden al mismo lanzamiento.