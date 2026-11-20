Durante los recorridos que realizan en campo, técnicos comunitarios de CONIBIO Global localizaron en Playa Bagdad, municipio de Matamoros, Tamaulipas, un fragmento de plástico con una etiqueta visible de SpaceX, con mordeduras características de tortugas marinas.

De acuerdo con la organización ambientalista, este hallazgo muestra el riesgo de que animales confundan la basura espacial con alimento.

"Al ingerir plástico, los ejemplares pueden sufrir graves daños, porque su organismo no puede digerir estos materiales", advirtió.

CONIBIO Global dio a conocer que este fragmento será resguardado y entregado a las autoridades como evidencia.

Basura de SpaceX Especial

Mientras tanto, el equipo continúa recorriendo Playa Bagdad, donde siguen apareciendo por cuarto día consecutivo residuos en distintos puntos, que son expulsados por el mar debido a la presencia del Frente Frío número 6 que genera fuertes vientos, oleaje y corrientes.

Respuesta a SpaceX

Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global (CONIBIO Global), recordó que desde hace tres años documenta y registra la llegada de basura espacial a costas mexicanas.

"La evidencia habla por sí sola: entre los materiales recuperados hay piezas con etiquetas y marcas de SpaceX, además de componentes de distintos tamaños y materiales", precisó.

Destacó que estos hallazgos no son "invenciones absolutas" o "afirmaciones intencionadamente engañosas", como asegura la empresa de Elon Musk, ya que autoridades del Gobierno de México han acompañado el aseguramiento de los materiales, que permanecen bajo resguardo de la Secretaría de Marina (Semar).

"El acervo supera la tonelada e incluye partes del propulsor, tanques que pesan desde 15 kilos hasta media tonelada, así como plásticos, caucho, pegamentos y cintas.

Negar estos hechos no hace desaparecer la evidencia. Seguiremos documentando, resguardando y entregando los materiales a las autoridades, y defendiendo nuestras costas y la fauna marina. La evidencia está en México y debe ser atendida con seriedad", sentenció.