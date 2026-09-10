Arranca la Alianza Democrática para la Observación Electoral 2026-2027

Con un contingente inicial de cerca de 450 integrantes y el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil, se presentó formalmente la Alianza Democrática para la Observación Electoral, un esfuerzo ciudadano cuyo objetivo es vigilar el proceso electoral 2026-2027 en México, con especial atención en las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas.

Durante el evento inaugural, especialistas, activistas y defensores de derechos civiles coincidieron en que la observación electoral es indispensable para garantizar condiciones de transparencia, legalidad y respeto al voto libre.

“Las organizaciones y los ciudadanos estamos llamados a hacer que se cumpla la ley. El nivel de exigencia, elevarle la vara a la institución electoral, que en otro momento había sido una institución confiable, absolutamente independiente y con autonomía”, dijo Carlos Flores, integrante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD).

Gema Santana de Selvame MXdestacó que la observación electoral no se limita a contar votos, sino a garantizar el presente y el futuro del país, exigiendo el cumplimiento de la ley frente a desafíos ambientales y sociales.

“Defender causas es participación, pero si no nos involucramos en la democracia, se quedan así de chiquitas todas las acciones. La observación electoral es indispensable para la vida cotidiana de todas las personas y este mensaje va desde el niños hasta personas de la tercera edad”, señaló.

Paula Ramírez, ex presidenta del IEPC en Jalisco enfatizó la necesidad de dar seguimiento puntual a las decisiones del INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los tribunales, desde el registro de candidaturas hasta los cómputos distritales. Sergio Aguayo, académico y periodista, señaló la importancia de combinar la participación de personalidades y ciudadanos con arraigo local, priorizando territorios estratégicos y apoyándose en medios de comunicación independientes.

Por su parte, Mauricio Merino, analista político y activista explicó que se utilizarán recursos digitales, incluyendo una aplicación móvil específica, para coordinar a los observadores, registrar hallazgos en tiempo real y dar seguimiento a los puntos críticos del proceso electoral. El funcionamiento de la app diseñada para la Alianza Democrática para la Observación Electoral, señaló, facilita la vinculación de los observadores voluntarios y permite gestionar el registro de quienes participan en el proceso.

Indica con precisión a los usuarios qué elementos observar y cuáles son los puntos críticos del proceso electoral que requieren supervisión; permite subir y documentar los hallazgos en tiempo real desde los dispositivos móviles, asegurando que la información sea verificable; y ayuda a los organizadores a contrastar las pruebas presentadas y a coordinar redes de apoyo mutuo para proteger la seguridad de los participantes. Ricardo Becerra, presidente del IETD reiteró que la iniciativa no busca favorecer a ninguna fuerza política, sino asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley electoral.

Asimismo, los integrantes de la alianza recalcaron la importancia de vigilar que las autoridades electorales realicen una correcta interpretación del artículo 54 constitucional, para asegurar que los resultados en las urnas se traduzcan en una representación fiel de la pluralidad política del país.