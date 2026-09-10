Ariadna Montiel rinde protesta como representante de Morena ante el INE

Ariadna Montiel Reyes rindió protesta como representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En sus redes sociales, la dirigente morenista compartió imágenes de su participación en la ceremonia realizada en las instalaciones del órgano electoral.

“Rendí protesta como representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”, escribió Montiel.

La dirigente de Morena señaló que asume la responsabilidad de dirigir al partido en esta etapa con convicción democrática y compromiso con la transformación y con el pueblo de México.

“Asumo la responsabilidad que significa dirigir a nuestro partido en esta etapa con convicción democrática y profundo compromiso con la transformación y con el pueblo de México”, afirmó.

La publicación estuvo acompañada por fotografías en las que se observa a Montiel Reyes en las instalaciones del INE, donde se llevó a cabo el acto.

Ariadna Montiel Reyes rinde protesta como representante de Morena ante el Consejo General del INE, durante una ceremonia en las instalaciones del órgano electoral. Excélsior

La dirigente también incluyó la etiqueta #PrimeroLosPobres en su mensaje.