Muere Ricardo, el joven golpeado por el fisicoculturista que asesinó a sus padres

La historia que comenzó la noche del 25 de julio en San Pedro Cholula, Puebla, tuvo un nuevo desenlace casi un mes después. Ricardo, un adolescente de 17 años, murió tras permanecer 24 días hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión atribuida a su primo Ángel, un fisicoculturista que previamente fue detenido por la muerte de sus propios padres.

El fallecimiento ocurrió durante las primeras horas del 19 de agosto, en el Hospital General de Cholula, donde el adolescente permanecía internado desde la noche en que ocurrieron los hechos.

El caso, que desde el inicio generó conmoción en San Pedro Cholula, ahora suma una nueva víctima mortal y modifica el escenario judicial para el acusado.

La noche del 25 de julio, Ricardo fue trasladado al Hospital General de Cholula después de resultar gravemente lesionado dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

El adolescente ingresó al área de urgencias minutos después de las 23:00 horas.

Durante los siguientes 24 días permaneció bajo atención médica. Sin embargo, su estado de salud no logró revertirse y finalmente murió minutos antes de las 06:00 horas del miércoles 19 de agosto.

De acuerdo con la información del caso, la causa de muerte estuvo relacionada con un traumatismo intracraneal y traumatismo encefalocraneano.

Ángel, un fisicoculturista y entrenador de aproximadamente 30 años. Facebook

La llamada al 911 que alertó sobre la violencia familiar

Todo comenzó con una llamada al 911. El reporte advertía sobre un hombre agresivo que estaba atacando a integrantes de su propia familia dentro de una vivienda ubicada en la calle Circuito Maya.

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron la puerta abierta.

De acuerdo con los reportes sobre la intervención policial, el hombre les habría dicho:

Pasen a mi casa, vengan a ver como Dios me está llamando y quiere que se haga su voluntad, suban a mi paraíso”.

Los agentes ingresaron al inmueble y encontraron en una de las habitaciones a dos hombres y una mujer, quienes permanecían inmóviles.

Los paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron que un hombre y una mujer habían muerto. Ambos eran, de acuerdo con los datos del caso, padres del detenido.

En el mismo domicilio localizaron al adolescente gravemente herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital.

Fisicoculturista asesinó a golpes a sus padres. X/@Anxiousvids

24 días después, el caso vuelve a la escena

Durante casi un mes, el estado de salud de Ricardo mantuvo abierta la posibilidad de que pudiera sobrevivir a las lesiones.

Pero durante las primeras horas del 19 de agosto, esa expectativa terminó.

Personal de Trabajo Social del Hospital General de Cholula notificó el fallecimiento al Ministerio Público. Horas después, agentes investigadores especializados en homicidios dolosos acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente se efectuó el levantamiento del cuerpo, mientras familiares acudieron para realizar la identificación.

La muerte del adolescente representa un nuevo punto de inflexión en la investigación iniciada el 25 de julio en San Pedro Cholula.

El presunto agresor, identificado como Ángel, fue detenido después de los hechos ocurridos en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real.

La autoridad ministerial posteriormente consiguió su vinculación a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio y homicidio en grado de tentativa.

La acusación se originó por la muerte de sus padres y las lesiones provocadas al adolescente.

Ahora, con el fallecimiento de Ricardo, de 17 años, el caso tendrá que ser revisado por las autoridades ministeriales y judiciales a partir de este nuevo resultado.