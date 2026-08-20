Bachillerato UNAM: La carrera por un lugar deja fuera a miles
La Prepa 6 registró una tasa de rechazo de 94.4% durante el concurso de ingreso del ciclo escolar 2024-2025, la más alta entre 14 planteles de la UNAM.
Ingresar a alguno de los planteles de bachillerato de la UNAM representa un reto especialmente alto para miles de aspirantes. En la Escuela Nacional Preparatoria 6, 9 de cada 10 jóvenes que buscaron un lugar quedaron fuera, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recopilados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La Prepa 6 registró una tasa de rechazo de 94.4% durante el concurso de ingreso correspondiente al ciclo escolar 2024-2025, la más alta entre los 14 planteles de la UNAM considerados en el comparativo.
Esto significa que, por cada 100 aspirantes que buscaron ingresar a ese plantel, apenas alrededor de seis consiguieron un lugar.
La Prepa 9 ocupó el segundo lugar, con una tasa de rechazo de 94.2%, seguida de la Prepa 2, con 91.4%.
La competencia también fue elevada en los Colegios de Ciencias y Humanidades. El CCH Oriente registró una tasa de rechazo de 77.7%, por lo que prácticamente ocho de cada 10 aspirantes no lograron obtener un lugar.
Le siguieron el CCH Azcapotzalco, con 67.7% de rechazo; el CCH Naucalpan, con 65.1%; y los CCH Vallejo y Sur, ambos con 50.7%.
La competencia por un lugar
El comparativo muestra diferencias importantes entre los planteles de la UNAM.
Después de las preparatorias 6, 9 y 2, la Prepa 3 registró una tasa de rechazo de 78.2%, mientras que la Prepa 5 alcanzó 77.7%.
La Prepa 1 tuvo una tasa de rechazo de 75.1%; la Prepa 4, de 73.2%, y la Prepa 8, de 67.9%.
En el extremo inferior del comparativo se ubicó la Prepa 7, con una tasa de rechazo de 55.5%, seguida por los CCH Vallejo y Sur, ambos con 50.7%.
Los datos corresponden al concurso de ingreso al bachillerato de la UNAM del ciclo escolar 2024-2025 y fueron elaborados por el IMCO con información de los formatos 911 de la SEP.
Las cifras permiten dimensionar la competencia que enfrentan los jóvenes que buscan ingresar al bachillerato de la máxima casa de estudios: incluso en los planteles con las tasas de rechazo más bajas, aproximadamente uno de cada dos aspirantes quedó fuera.