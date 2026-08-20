Bachillerato UNAM: La carrera por un lugar deja fuera a miles

Ingresar a alguno de los planteles de bachillerato de la UNAM representa un reto especialmente alto para miles de aspirantes. En la Escuela Nacional Preparatoria 6, 9 de cada 10 jóvenes que buscaron un lugar quedaron fuera, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recopilados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Prepa 6 Ricardo Vitela

La Prepa 6 registró una tasa de rechazo de 94.4% durante el concurso de ingreso correspondiente al ciclo escolar 2024-2025, la más alta entre los 14 planteles de la UNAM considerados en el comparativo.

Esto significa que, por cada 100 aspirantes que buscaron ingresar a ese plantel, apenas alrededor de seis consiguieron un lugar.

Las filas en la Prepa 9

La Prepa 9 ocupó el segundo lugar, con una tasa de rechazo de 94.2%, seguida de la Prepa 2, con 91.4%.

La competencia también fue elevada en los Colegios de Ciencias y Humanidades. El CCH Oriente registró una tasa de rechazo de 77.7%, por lo que prácticamente ocho de cada 10 aspirantes no lograron obtener un lugar.

Alumnas y alumnos del CCH Sur UNAM Eduardo Jimenez

Le siguieron el CCH Azcapotzalco, con 67.7% de rechazo; el CCH Naucalpan, con 65.1%; y los CCH Vallejo y Sur, ambos con 50.7%.

La competencia por un lugar

El comparativo muestra diferencias importantes entre los planteles de la UNAM.

Alumnos y persona de la Preparatoria 8 de la UNAM Cuartoscuro

Después de las preparatorias 6, 9 y 2, la Prepa 3 registró una tasa de rechazo de 78.2%, mientras que la Prepa 5 alcanzó 77.7%.

La Prepa 1 tuvo una tasa de rechazo de 75.1%; la Prepa 4, de 73.2%, y la Prepa 8, de 67.9%.

Prepa 4 Universidad Nacional Autónoma de México

En el extremo inferior del comparativo se ubicó la Prepa 7, con una tasa de rechazo de 55.5%, seguida por los CCH Vallejo y Sur, ambos con 50.7%.

Los datos corresponden al concurso de ingreso al bachillerato de la UNAM del ciclo escolar 2024-2025 y fueron elaborados por el IMCO con información de los formatos 911 de la SEP.

Prepa 8 UNAM Cuartoscuro

Las cifras permiten dimensionar la competencia que enfrentan los jóvenes que buscan ingresar al bachillerato de la máxima casa de estudios: incluso en los planteles con las tasas de rechazo más bajas, aproximadamente uno de cada dos aspirantes quedó fuera.