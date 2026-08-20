Sheinbaum reconoce labor de Mónica Soto en el Tribunal Electoral; 'está en su derecho' de renunciar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este jueves 20 de agosto el desempeño de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que esta semana presentara su renuncia al cargo, la cual será efectiva el próximo 31 de agosto.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, sede de su conferencia mañanera en esta ocasión, la mandataria consideró que Soto está en su derecho de separarse de la función pública y destacó el trabajo que realizó durante su paso por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.

Es una mujer con experiencia muy profesional y tomó la decisión de separarse. Ella está en su derecho. De todo se hace escándalo, de todo. Me parece que ella hizo muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta, cuando le tocó ser magistrada”, afirmó.

Cabe mencionar que Mónica Soto asumió la presidencia del TEPJF en diciembre de 2023 y encabezó el órgano durante un periodo marcado por procesos electorales de relevancia nacional.

Para cerrar el tema la primera presidenta del país evitó atribuir algún motivo político a la decisión y se limitó a señalar que se trata de una determinación personal de la magistrada, quien, dijo, cuenta con experiencia y una trayectoria profesional reconocida.