Sheinbaum pide a Cultura apoyar a Editorial Era ante crisis que redujo al mínimo sus operaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Secretaría de Cultura intervenir para conocer la situación que atraviesa Ediciones Era, una de las editoriales independientes más importantes de México, después de que la empresa anunciara que reducirá al mínimo sus operaciones debido al desplome de sus ventas.

Fue en el marco de la su conferencia matutina de este jueves, donde la jefa de Estado señaló que no es una buena noticia que una editorial con décadas de trayectoria enfrente una situación que comprometa su continuidad.

No es buena noticia que cierre una editorial de libros, entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar. Vamos a ver cómo podemos ayudar”, afirmó.

La mandataria no anunció un rescate gubernamental ni comprometió recursos públicos para salvar a Ediciones Era. Su instrucción, explicó, consiste en acercarse a la editorial, conocer directamente la problemática que enfrenta y analizar qué alternativas podrían existir desde el ámbito de la cultura.

Cabe destacar que el pronunciamiento de Sheinbaum coloca a la Secretaría de Cultura como interlocutora para conocer las necesidades de la editorial y determinar si existen mecanismos institucionales que puedan contribuir a su permanencia.