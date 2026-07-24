Agreden a periodista en Colima y amenazan a su familia

El periodista Pablo Ávila Martínez fue agredido por dos personas cuando salía de su domicilio acompañado de su familia, la mañana de este viernes en el municipio de Tecomán, Colima; de acuerdo con su testimonio, los agresores lo golpearon con un objeto y portaban un arma de fuego, con la que también amenazaron a su esposa.

Pablo Ávila Martínez Especial

La Fiscalía General del Estado de Colima ya investiga los hechos, luego de que se presentara la denuncia correspondiente al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue atendido el comunicador.

Ávila Martínez, quien cuenta con 14 años de trayectoria periodística y dirige medios digitales en Tecomán, entre ellos El Alacrán, además de espacios informativos con su nombre en redes sociales, relató que nunca antes había sufrido una agresión de esta naturaleza ni había recibido amenazas.

“Llegaron dos personas a agredirme afuera de mi domicilio particular (...) llegaron a agredirme con arma de fuego, con un palo, a golpearme”, relató en entrevista con Excélsior.

La agresión ocurrió frente a su esposa y sus hijos. Según el periodista, su esposa también fue amenazada con el arma para obligarla a ingresar al domicilio mientras él era golpeado.

Pablo Ávila Martínez Especial

“Lamentablemente sucedió esto delante de mi familia, de mi esposa, que también fue amenazada con el arma de fuego para que se metiera a la casa, señaló.

En entrevista, Pablo Ávila aseguró que durante el ataque los propios agresores hicieron referencia a una publicación y al trabajo que realizaba como comunicador, aunque no le precisaron qué contenido habría motivado el reclamo.

“Sí, mencionaban que, por una publicación, no me dijeron qué publicación, pero sí por lo que estaba haciendo”, afirmó. Ávila Martínez dijo que durante su trayectoria ha mantenido una postura crítica sobre asuntos públicos y actores políticos de Tecomán y otros municipios de Colima, y consideró que alguna de sus publicaciones pudo haber generado inconformidad.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha informado públicamente que el ejercicio periodístico o alguna publicación específica constituya una línea de investigación sobre la agresión.

El señalamiento sobre una posible relación con su actividad informativa proviene del testimonio del propio periodista y de personas que tuvieron conocimiento de lo ocurrido, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil y la identidad de los responsables.

Pablo Ávila Martínez Especial

Además de las lesiones físicas, principalmente en el rostro y la cabeza, Pablo Ávila señaló que una de las consecuencias más graves ha sido el impacto emocional que la agresión dejó en su familia, particularmente en sus hijos menores de edad, quienes presenciaron los hechos.

El periodista destacó que los hechos ocurrieron en una colonia que considera tranquila y en un domicilio cuya ubicación, aseguró, conocen pocas personas.

Pese a lo ocurrido, Pablo Ávila afirmó que no abandonará su labor periodística. Explicó que suspenderá temporalmente las entrevistas en vivo mientras se recupera de las lesiones visibles en el rostro y la cabeza, pero continuará con la publicación de información.

Pablo Ávila manifestó preocupación por las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo y advirtió sobre el temor que genera la posibilidad de nuevas agresiones contra él o su familia. “Hoy tengo que pedir custodia, tengo que pedir elementos que me resguarden a mí, a mi familia, a mi casa”, expresó.