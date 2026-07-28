CIRT alerta por riesgo a la libertad de expresión en nuevos lineamientos de audiencias

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advierte sobre los posibles riesgos de una regresión democrática y de la libertad de expresión que habría que corregir y definir con pulcritud en los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

El viernes pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó sobre el inicio de una consulta pública sobre estas nuevas reglas, aunque el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió unos lineamientos que se encuentran en vigor.

La CIRT menciona que apoya el mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias, sin embargo, junto con las más de 1,200 estaciones afiliadas a la organización, señala que los lineamientos:

“Son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad”.

Respecto a las sanciones contempladas, la Cámara menciona que son en exceso elevadas al representar hasta 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador.

“Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”.

También se contempla un “recurso de inconformidad” con el que el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias, lo que significa que el gobierno decidirá qué contenidos, incluidos informativos, se puedan transmitir y cuáles no.

Para la Cámara, los lineamientos deben aclarar que la presentación de quejas anónimas no deberá estar permitida.

“De lo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales”.

La CIRT asegura que la consulta pública permitirá “corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del mundo que deseen”.El camino de los derechos de las audiencias

Los derechos de las audiencias están contemplados desde la reforma constitucional de 2013 y en 2016, el extinto IFT emitió los primeros lineamientos.

En 2017, el Congreso aprobó una reforma a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que eliminó facultades del entonces regulador y dejó sin efectos los lineamientos antes de su entrada en vigor.

Para 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reforma de 2017 fue inconstitucional y ordenó restituir las facultades regulatorias del IFT y en 2024, el entonces regulador, aprobó los Lineamientos Generales para Garantizar los Derechos de las Audiencias.