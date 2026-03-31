Plan B: dan ruta a estados para avalarlo y cumplir con tiempo ante proceso 2027

Con el objetivo de blindar el presupuesto de 2027, el gobierno federal ha diseñado un modelo de reforma constitucional estatal para que las entidades federativas pongan en marcha el Plan B. La estrategia busca dos metas inmediatas: reducir el número de regidores en los ayuntamientos y anular bonos y estímulos al personal de institutos y tribunales electorales locales.

Operación política: la ruta hacia el 18 de abril

La Secretaría de Gobernación (Segob) encabeza la operación con los gobiernos estatales para cumplir con un calendario estricto:

8 de abril. Se espera el aval de la Cámara de Diputados. 13 de abril. Fecha límite para obtener el voto aprobatorio de al menos 17 congresos locales. 18 de abril. El Congreso de la Unión realizaría la declaratoria de validez oficial.

La mayor urgencia radica en las entidades que renovarán ayuntamientos. Tras la reforma al artículo 115 constitucional, ningún cabildo podrá exceder los 15 integrantes. Actualmente, al menos 59 municipios operan con estructuras de entre 20 y 30 regidores, por lo que sus constituciones locales deben modificarse de inmediato.

El tope de 15 regidores

Municipios con mayor excedente de regidores:

Nuevo León: Monterrey. Puebla: Puebla. Yucatán: Mérida. Sonora: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. Tamaulipas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Victoria, Altamira, Ciudad Madero, El Mante y Río Bravo.

A diferencia de los cambios en los ayuntamientos, otras disposiciones del Plan B no enfrentan la presión de la veda legislativa (el plazo de 90 días antes del inicio del año electoral):

Veda legislativa y plazos del Senado