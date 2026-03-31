Plan B: dan ruta a estados para avalarlo y cumplir con tiempo ante proceso 2027
El gobierno federal ha diseñado un modelo de reforma constitucional estatal para que las entidades federativas aprueben el Plan B
Con el objetivo de blindar el presupuesto de 2027, el gobierno federal ha diseñado un modelo de reforma constitucional estatal para que las entidades federativas pongan en marcha el Plan B. La estrategia busca dos metas inmediatas: reducir el número de regidores en los ayuntamientos y anular bonos y estímulos al personal de institutos y tribunales electorales locales.
Operación política: la ruta hacia el 18 de abril
La Secretaría de Gobernación (Segob) encabeza la operación con los gobiernos estatales para cumplir con un calendario estricto:
- 8 de abril. Se espera el aval de la Cámara de Diputados.
- 13 de abril. Fecha límite para obtener el voto aprobatorio de al menos 17 congresos locales.
- 18 de abril. El Congreso de la Unión realizaría la declaratoria de validez oficial.
La mayor urgencia radica en las entidades que renovarán ayuntamientos. Tras la reforma al artículo 115 constitucional, ningún cabildo podrá exceder los 15 integrantes. Actualmente, al menos 59 municipios operan con estructuras de entre 20 y 30 regidores, por lo que sus constituciones locales deben modificarse de inmediato.
El tope de 15 regidores
Municipios con mayor excedente de regidores:
- Nuevo León: Monterrey.
- Puebla: Puebla.
- Yucatán: Mérida.
- Sonora: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
- Tamaulipas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Victoria, Altamira, Ciudad Madero, El Mante y Río Bravo.
A diferencia de los cambios en los ayuntamientos, otras disposiciones del Plan B no enfrentan la presión de la veda legislativa (el plazo de 90 días antes del inicio del año electoral):
Veda legislativa y plazos del Senado
- Recortes federales: La anulación de bonos en el INE y el TEPJF no se considera de carácter estrictamente electoral, por lo que su trámite legal no es urgente.
- Presupuesto del Senado: El recorte del 15% en el gasto del Senado, proyectado a cuatro años, no tiene un plazo fatal, ya que se ajusta anualmente conforme a las decisiones de la Secretaría de Hacienda.La instrucción de Segob para estados de Morena
- La directriz para los estados gobernados por el partido oficial es replicar el texto del artículo 115 federal en sus constituciones. Sin embargo, se permitirá un régimen transitorio en las leyes locales: los estados podrán decidir si requieren un número mayor de regidores basándose exclusivamente en la densidad poblacional de cada municipio.