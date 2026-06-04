Semar inicia Nuevo Concepto Operacional en la mar

La Armada de México mostró en el mar el alcance de su Nuevo Concepto Operacional, un esquema que busca combinar rapidez táctica, permanencia estratégica y capacidad de respuesta ante los desafíos actuales en materia de Seguridad Nacional.

Durante la Revista Naval del primero de junio, Día de la Marina Nacional, una flota integrada por cinco buques de la Secretaría de Marina navegó en formación de línea de fila natural, en una maniobra que permitió observar la organización, disciplina y preparación operativa de las tripulaciones.

En el despliegue participaron la Patrulla Oceánica de Largo Alcance ARM “Juárez” (101), las Patrullas Oceánicas Clase Oaxaca ARM “Jalisco” (PO-167) y ARM “Hidalgo” (PO-166), así como las Patrullas Oceánicas Clase Sierra ARM “Guillermo Prieto” (PO-143) y ARM “Matías Romero” (PO-144).

Los buques avanzaron a una velocidad de ocho nudos, equivalente a 14.8 kilómetros por hora, con una separación aproximada de 250 yardas, es decir, 228 metros entre cada unidad. Posteriormente realizaron el pase de Revista Naval a unos 40 yardas, alrededor de 36 metros, frente al buque insignia ARM “Usumacinta” (A-412), donde se encontraba a bordo la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

A la formación naval se sumaron tres helicópteros tipo Panther, que efectuaron maniobras de anaveaje sobre las cubiertas de vuelo de las unidades participantes. Cortesía

A la formación naval se sumaron tres helicópteros tipo Panther, que efectuaron maniobras de anaveaje sobre las cubiertas de vuelo de las unidades participantes. La operación permitió mostrar la coordinación aeronaval y la capacidad de actuación del personal que forma parte de las tareas de protección de la soberanía marítima del país.

La Revista Naval no sólo tiene un carácter protocolario. También funciona como ejercicio de evaluación y demostración operativa, al integrar teoría, práctica y acciones reales. Su objetivo es verificar que cada unidad mantenga un estado permanente de preparación, además de proyectar la capacidad defensiva de México, fortalecer la moral de las Fuerzas Armadas y enviar un mensaje de seguridad a la ciudadanía y a la comunidad internacional.

Este nivel de operación se sustenta en el adiestramiento continuo de la Armada de México, proceso mediante el cual hombres y mujeres son preparados para cumplir misiones navales de alta exigencia. La formación se desarrolla en niveles Básico Individual, Especializado Individual, Básico de Unidad y Avanzado de Unidad, con el propósito de consolidar capacidades físicas, técnicas, tácticas y éticas, además de reforzar la disciplina, el trabajo en equipo y la seguridad operativa.

La Revista Naval no sólo tiene un carácter protocolario. También funciona como ejercicio de evaluación y demostración operativa, al integrar teoría, práctica y acciones reales. Cortesía

Conforme al Reglamento de Honores, Banderas y Luces de la Armada de México, los honores en la Revista Naval se realizan a la voz. Desde el buque insignia se emite el exhorto “Viva México”, que es respondido al unísono por el personal formado en barandilla en las demás embarcaciones con la expresión “Viva”.

En lo que va de 2026, este despliegue se ha presentado como parte del Nuevo Concepto Operacional de la Armada de México, considerado un nuevo paradigma para la Seguridad Nacional en los mares del país.

El modelo contempla Patrullas Interceptoras, diseñadas para la reacción inmediata y la vigilancia constante en las costas mexicanas. Estas unidades representan el primer punto de respuesta ante amenazas que buscan vulnerar la soberanía nacional.

En lo que va de 2026, este despliegue se ha presentado como parte del Nuevo Concepto Operacional de la Armada de México. Cortesía

También incorpora Patrullas Oceánicas, con capacidad para proyectar la presencia estratégica de México más allá del horizonte. Su autonomía prolongada, tecnología de vanguardia y capacidades aeronavales permiten reforzar la defensa marítima y la cooperación internacional.

Como parte de este esquema, la Armada también prevé el desarrollo de Patrullas Multipropósito, un proyecto en construcción programado para iniciar operaciones en 2029. Se trata de buques de diseño moderno, destinados a misiones de vigilancia de largo alcance, ayuda humanitaria y apoyo al Plan Marina.

Estas unidades contarán con amplia habitabilidad, hospital fijo y modular, capacidad de carga sobre cubierta, transporte de vehículos, traslado de vehículos anfibios de mediana escala, embarcaciones menores, transporte de personal y capacidad para operar helicópteros y drones.

Con este despliegue, la Armada de México mostró la esencia de su nuevo sistema operacional: unidades cohesionadas, fuerzas listas y personal preparado para responder a los retos del siglo XXI en los mares nacionales.