Dejan cuatro cuerpos afuera del Congreso de Guerrero

La mañana de este jueves fueron abandonados los restos desmembrados de cuatro personas en el interior de un automóvil afuera del Congreso de Guerrero.

Autoridades localizaron el vehículo poco antes de las 7 de la mañana sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero, que conecta con la Autopista del Sol. Las víctimas fueron dejadas en la cajuela del vehículo, estaban envueltas en bolsas negras y recubiertos con plástico.

La Fiscalía General del Estado confirmó que fueron cuatro cuerpos abandonados, pero hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Elementos de la Policía Ministerial se llevaron el vehículo de inmediato. Lo amarraron a una patrulla y lo remolcaron hasta las instalaciones de Servicios Periciales, sin que se realizaran las diligencias acostumbradas en el lugar.

La Fiscalía estatal aseguró que personal especializado en criminalística realizó en el lugar la documentación fotográfica y escrita para la fijación y preservación de los indicios localizados.

Los cuerpos fueron abandonados a menos de un kilómetro del lugar donde ayer fue asesinado un trabajador del Ayuntamiento de Quechultenango, municipio considerado como uno de los bastiones del grupo delictivo de Los Ardillos.