Monreal confirma que Plan B se votará el miércoles 8 de abril

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados votarán a favor el dictamen del llamado Plan B el primer martes de abril, mismo que sería aprobado en el pleno al día siguiente, el día miércoles 8.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en declaraciones a la prensa.

De manera que el dictamen avalado por los senadores el miércoles 25 de marzo, ya sin cambios en la revocación de mandato, será respaldado por la mayoría de los diputados oficialistas, es de decir de Morena, PT y PVEM, sin ningún ajuste.

"Creo que ya está circulado el dictamen, vamos a dar los cinco días (de ley para su lectura y análisis). El martes se reúnen las comisiones para votar el dictamen, y el miércoles lo subiremos al Pleno para su discusión final", adelantó el líder de la mayoría morenista.

VIACRUCIS DEL PLAN B

Después de que la primera reforma electoral de este sexenio fue desechada en San Lázaro a principios de marzo y luego de que el Plan B sólo fue aprobado parcialmente en el Senado, eliminando la consulta ciudadana concurrente de revocación de mandato para el 6 de junio de 2027, ahora esta enmienda constitucional deberá superar el viacrucis.

A la medianoche del pasado 25 de marzo, el pleno del Senado avaló un Plan B recortado y remitió esta minuta el jueves pasado a la Cámara de Diputados, como cámara revisora.

En la madrugada del jueves, la Mesa Directiva de San Lázaro, que preside la panista Kenia López Rabadán, anunció que recibió la minuta y la turnó de inmediato a comisiones.

Sin embargo, ese mismo día, los legisladores de San Lázaro iniciaron un puente vacacional de 12 días con motivo de la Semana Santa, el Viacrucis y la Pascua, por lo que regresarán a sesiones plenarias hasta el 7 de abril.

Entonces, el Plan B de la reforma electoral deberá esperar hasta la segunda o tercera semana de abril para que suba al pleno de la Cámara de Diputados y, de ser aprobado, será turnado a los congresos de los estados.

JCS