Gobierno de México presenta avances del 'Mundial Social'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en la construcción y rehabilitación de canchas, así como en la realización de murales, en el marco del Mundial Social 2026.

A ocho días de que se inaugure en la Ciudad de México el Mundial de Futbol, desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la coordinación entre los gobiernos estatales, las dependencias federales, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

“Estamos a una semana del inicio del Mundial, y la verdad se ha hecho muchísimas actividades, lo que nos interesa mucho a nosotros es que el Mundial no solamente sean los partidos que van a haber en México, sino aprovechar para fortalecer el deporte y el futbol”, destacó.

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, informó que durante los meses previos al torneo se han realizado importantes obras como son: la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la puesta en marcha del Tren Felipe Ángeles que lleva al AIFA.

Cuevas Barrón señaló que los cuatro partidos de repechaje realizados en México, fueron de ayuda para tener mejor panorama en cuanto a los logística y llegar a la justa mundialista con mayor preparación.

La encargada del evento señaló que en los trabajos para mejorar los proceso de migración en los aeropuertos se logró disminuir los tiempos de procesamiento en migración para los turistas que llegan a territorio nacional. Señaló que en promedio el lapso sea de entre 15 a 20 minutos.

Se reportaron terminadas 671 de las mil 200 canchas que forman parte del programa Mundial Social. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, informó que los trabajos concluidos corresponden a 367 canchas nuevas y 304 rehabilitaciones distribuidas en 530 municipios.