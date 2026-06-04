Se incendia casa rodante del Circo Chino de Pekín en Tuxtla Gutiérrez

La mañana de este jueves, un incendio registrado en una casa rodante utilizada por personal del Circo Chino de Pekín, instalado en el estacionamiento del estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, movilizó a cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad, en un operativo que logró evitar consecuencias mayores y que concluyó sin personas lesionadas ni pérdidas humanas.

El fuego consumió un remolque tipo casa rodante y provocó daños en al menos dos vehículos estacionados en las inmediaciones. Sin embargo, la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez impidió que el incidente escalara a una emergencia de mayores dimensiones.

¿Qué ocurrió en el Circo Chino de Pekín en Tuxtla Gutiérrez?

De acuerdo con los reportes de emergencia, el siniestro se originó durante las primeras horas de este jueves en la zona destinada a camerinos y unidades móviles del espectáculo circense.

Tras una llamada de auxilio al número 911, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al estacionamiento del estadio Víctor Manuel Reyna, donde localizaron una casa rodante envuelta en llamas.

La situación generó momentos de tensión entre trabajadores y artistas del circo, debido a la intensidad del fuego y a la presencia de materiales potencialmente inflamables en el área.

Las autoridades procedieron a cerrar el acceso a la zona mientras se desarrollaban las labores de control y extinción.

El siniestro se originó durante las primeras horas de este jueves en la zona destinada a camerinos. Gaspar Romero

La intervención que evitó una tragedia

Uno de los aspectos más delicados del operativo fue la localización de dos tanques de gas LP de 20 kilogramos cada uno dentro del área afectada.

Los bomberos desplegaron aproximadamente 45 metros de línea de ataque ofensivo para combatir las llamas y enfriar los recipientes, evitando que alcanzaran temperaturas críticas que pudieran derivar en una explosión.

Posteriormente, los cilindros fueron retirados de manera segura y se realizaron maniobras de remoción del material consumido por el fuego para descartar riesgos de reignición.

La actuación oportuna de los cuerpos de emergencia fue determinante para impedir que el incendio se propagara a otras instalaciones temporales del circo o a vehículos cercanos.

Como consecuencia del incendio, una camioneta tipo Pick Up y otra unidad estacionada en las inmediaciones resultaron afectadas Gaspar Romero

Vehículos dañados y zona acordonada

Como consecuencia del incendio, una camioneta tipo Pick Up y otra unidad estacionada en las inmediaciones resultaron afectadas, principalmente en la parte frontal y el cofre.

Elementos de la Guardia Estatal mantuvieron acordonada la zona para facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de trabajadores, espectadores potenciales y transeúntes.

La presencia de humo visible desde distintos puntos cercanos al estadio generó expectación entre habitantes de la capital chiapaneca, aunque el incidente fue controlado en un tiempo relativamente corto.

Participación de Cruz Roja y autoridades municipales

En el operativo participaron también elementos de la Cruz Roja Mexicana y de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, quienes brindaron apoyo preventivo y colaboraron en las tareas de seguridad perimetral.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

Asimismo, no se reportaron daños estructurales mayores en las instalaciones utilizadas por el circo ni en la infraestructura del estadio.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el origen del fuego.

Las autoridades correspondientes realizarán las inspecciones técnicas necesarias para determinar si el siniestro estuvo relacionado con una falla eléctrica, una fuente de calor accidental o algún otro factor.

Los resultados de estas investigaciones permitirán establecer las causas precisas del incidente y, en su caso, definir medidas preventivas para evitar eventos similares.