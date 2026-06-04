Frentes Políticos / 4 de junio de 2026

1. Plantón. La negativa de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a recibir personalmente a la CNTE cambió el eje del conflicto. La postura oficial consiste en que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Mario Delgado, de Educación Pública, carguen la negociación y el desgaste de una crisis que no encuentra salida. El gobierno ofrece mesas técnicas y soluciones, pero la Coordinadora responde con bloqueos, irrupciones, presión territorial y vandalismo. Nadie rompe la mesa, pero nadie cede. El Mundial se acerca, el margen político se reduce y cada jornada sin acuerdo eleva el costo. La CNTE pierde su propio partido.

2. Ruta definida. Tras semanas de negociaciones, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Martí Batres, director general del ISSSTE, pusieron sobre la mesa una hoja de ruta para revisar la Ley del ISSSTE de 2007 y el futuro de la Usicamm. La Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE recibió el documento, pero evitó vender acuerdos anticipados y lo llevó al escrutinio de su asamblea en el plantón capitalino. El gobierno gana tiempo; el magisterio conserva poderío. Tres horas de diálogo produjeron papel, no consenso. Ahora la disputa ya no está en la puerta de Gobernación ni en los vidrios rotos. Está en la lectura fina.

3. Permisivos. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, carga una presión que se desborda de los partes oficiales. La disputa entre organizaciones como el Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos convirtió la entidad en un tablero donde la violencia marca el ritmo. Once grupos criminales se apoderaron de la región. Los datos de homicidios colocan al estado entre los focos rojos del país y exhiben una pregunta: ¿cómo pudo crecer semejante entramado sin fallas institucionales de fondo? La respuesta no es un tratado científico: se debe a la tolerancia. Y hay responsables.

4. Elogios circulares. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, ofreció una declaración que merece lectura completa y no sólo el encabezado amable. Por un lado, elogió la cooperación del gobierno mexicano y afirmó que existe más que durante la administración anterior; por otro, aseguró que Washington conoce a los líderes de las plazas criminales y que los está buscando para arrestarlos. Claudia Sheinbaum recibe reconocimiento por la coordinación bilateral, pero el mensaje deja preguntas flotando, ¿cuándo pasarán de las acusaciones a las acciones reales?, ¿cuántos gobernadores en la mira?…

5. Simulación. La armonización de la Ley de Movilidad en la CDMX amenaza con convertirse en el ejemplo de cómo cumplir en teoría, mientras se esquiva el fondo. Bicitekas lanzó una ofensiva pública contra un dictamen que, según denuncia, deja fuera límites de velocidad y niveles de alcoholemia previstos en la legislación general. Clara Brugada, jefa de Gobierno, observa cómo una reforma presentada como actualización normativa enfrenta acusaciones de plantearse sin contenido. Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso, queda en el centro de una discusión donde la técnica y la política chocan. A resolver y pedalear.