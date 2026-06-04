‘El Ratón’ y esposa de ‘El Mencho’ entre los 39 capos detenidos en el sexenio de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves una lista de 39 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada detenidos durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria difundió el listado durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde sostuvo que los resultados obtenidos por las instituciones de seguridad durante el sexenio anterior contradicen las versiones impulsadas por sectores de la oposición que buscan relacionar al movimiento de la llamada Cuarta Transformación con organizaciones criminales.

Antes de leer una carta difundida por López Obrador en sus plataformas digitales, Sheinbaum proyectó una imagen con nombres de presuntos líderes, operadores y generadores de violencia capturados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.

Les voy a poner aquí, antes de leer la carta, todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio de López Obrador y algunas de ellas que fueron extraditadas”, expresó la presidenta.

¿Por qué presentó Sheinbaum esta lista?

La exhibición de los nombres tuvo un objetivo político y discursivo: responder a las críticas que han buscado instalar en el debate público la idea de que el movimiento encabezado por López Obrador mantuvo relaciones con grupos del narcotráfico.

Sheinbaum afirmó que esas acusaciones carecen de sustento y contrastan con los resultados operativos alcanzados por las fuerzas federales durante la administración anterior.

Según la presidenta, la captura de figuras consideradas prioritarias para las autoridades demuestra que existió una política de persecución contra estructuras criminales de alto perfil y que los señalamientos promovidos por la oposición buscan influir en la percepción pública sobre el combate a la delincuencia organizada.

La mandataria sostuvo además que el respaldo electoral obtenido por el proyecto político iniciado en 2018 refleja que una parte importante de la ciudadanía no comparte esas acusaciones.

¿Quiénes aparecen en la lista presentada?

El recuento incluye integrantes de diversas organizaciones criminales con presencia nacional y regional.

Entre ellos figuran operadores vinculados al Cártel del Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Cártel Arellano Félix y La Empresa.

La lista incorpora nombres ampliamente conocidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses debido a su papel dentro de estructuras de tráfico de drogas, operaciones financieras ilícitas, generación de violencia y control territorial.

Capturas atribuidas al Cártel del Pacífico

Dentro de la organización criminal conocida como Cártel del Pacífico, la presidenta mencionó las detenciones de...

Humberto “N”, alias El Chubeto .

Heibar Josué “N”, alias Tatadado .

Antonio Leonel “N”, alias Bin Laden .

Gilberto “N”, alias Shakira .

José Guadalupe “N”, alias Lupe Tapia .

Ovidio “N”, alias El Ratón .

César Osvaldo “N”.

Néstor Isidro “N”, alias El Nini .

Raúl Alberto “N”, alias El Chore .

Fernando “N”, alias El Piyi .

Gerardo “N”, alias 51.

José Bernabé “N”, alias La Vaca .

Varias de estas capturas tuvieron repercusión internacional debido a los procesos de extradición y cooperación con autoridades de Estados Unidos.

Operadores del CJNG incluidos en el recuento

La lista también incorpora a presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos criminales con mayor expansión territorial en México.

Entre ellos aparecen...

Antonio “N”, alias La Montaña .

Marco Antonio “N”, alias Takua .

Eleno “N”, alias El 20 .

Rubén “N”, alias El Ingeniero .

Agustín “N”, alias Don Guty .

Carlos “N”, alias Don Carlos .

Saúl Alejandro “N”, alias Chopa .

Juan Carlos “N”, alias CR .

Rosalinda “N”, identificada por las autoridades como esposa de Rubén Oseguera Cervantes.

Abraham “N”, alias Don Rodo .

Otros grupos criminales incluidos

La relación presentada por la presidenta también contempla integrantes de organizaciones criminales con presencia regional.

En el caso del Cártel del Golfo destacan:

Evaristo “N”, alias Vaquero .

Axel Alfredo “N”.

Alan Alexis “N”.

José Alfredo “N”, alias El Contador.

Hugo Armando “N”, alias La Cabra .

Del Cártel del Noreste figuran:

Carlos Alberto “N”, alias Bola Treviño .

Heriberto “N”, alias El Negrolo .

Juan Gerardo “N”, alias El Huevo .

Alfredo “N”, alias El Alemán .

. César Alejandro “N”, alias Tartas .

Asimismo aparecen:

Cártel Santa Rosa de Lima

Juan Rodolfo “N”, alias El Rudy .

. José Antonio “N”, alias El Marro

Los Rojos

Juan Miguel “N”, alias Johnny .

Santiago “N”, alias Carrete.

Cártel Arellano Félix

David “N”, alias Cabo 20.

La Empresa