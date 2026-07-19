Cabina de teleférico se desploma en feria de Ciudad del Carmen; video capta angustiante momento

Un momento de angustia y tensión se vivió durante la feria de Ciudad del Carmen en Campeche, luego de que una cabina del teleférico instalado en el área de juegos mecánicos se desprendiera y cayera al suelo la noche del pasado viernes 17 de julio.

El incidente fue captado en video por asistentes al evento y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad de las atracciones mecánicas instaladas en el recinto.

En las imágenes se observa cómo una de las cabinas comienza a balancearse de forma inusual mientras avanza por el recorrido. Segundos después, la estructura se zafa del cable que la sostenía y se desploma a pocos metros de otra atracción, donde varias familias permanecían reunidas.

Aunque el accidente generó alarma entre los asistentes, por fortuna las autoridades informaron que el incidente dejó saldo blanco, pues de acuerdo con los primeros reportes, la cabina se encontraba vacía al momento de la caída y no golpeó a ninguna persona, por lo que no se registraron heridos.

Tras el desplome, trabajadores de la feria cubrieron la estructura con una lona negra, mientras que las autoridades ordenaron la suspensión temporal del teleférico como medida preventiva.

Autoridades investigan las causas

La atracción permanecerá fuera de servicio mientras se realiza una inspección técnica para determinar qué provocó el desprendimiento de la cabina y verificar que el juego cumpla con las condiciones de seguridad necesarias antes de volver a operar.

El video del accidente continúa circulando en redes sociales y ha generado preocupación entre los usuarios, quienes exigen una revisión más estricta de los juegos mecánicos para evitar que este tipo de incidentes termine en una tragedia.