FGR presenta más de 100 pruebas contra Ernesto Ruffo por presunto huachicol fiscal

Luego de más de un día de audiencia, una jueza federal ordenó la prisión preventiva en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su presunta vinculación con los delitos de delincuencia organizada y contrabando relacionados con combustibles. La medida se cumplirá en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en el Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que la misma resolución se obtuvo para sus coacusados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, en tanto se resuelve su participación en los mismos delitos.

Juez da prisión preventiva a Ernesto "N" y siete personas más por delitos de huachicol FGR

En relación con José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, ambos cumplirán la medida cautelar de prisión domiciliaria por motivos de salud; en el caso de Adriana Magali Bárcenas Guillén, fue internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nezahualcóyotl, también en la entidad mexiquense.

La FGR indicó que, durante los dos días de audiencia, luego de varios recesos, el agente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó más de un centenar de datos de prueba en contra de los imputados.

Durante el debate, la defensa de los acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

El jueves pasado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ejecutó las órdenes de captura en contra de Ruffo Appel y sus coacusados, como resultado del trabajo de una investigación calificada como de alta complejidad.

Foto: Especial.

Este caso, se indicó, está relacionado con un complejo esquema de operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, con el que se realizó contrabando de hidrocarburos.

Las investigaciones establecieron que este grupo se dedicó, a través de empresas, a introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, para reportar cantidades menores o declarar que se trataba de otros productos, con el objetivo de evadir impuestos.