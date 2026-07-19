Estos son los vehículos de alta gama que se le decomisaron a Justo Aurelio Rivera, presunto operador del CDN
El aseguramiento realizado por la Secretaría de Marina en Mérida y Komchén incluyó 15 vehículos de alta gama, armas, droga y bienes valuados en más de 145 millones de pesos.
El operativo que derivó en la captura de Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste (CDN), también dejó al descubierto una colección de vehículos de lujo y alto desempeño valuada en decenas de millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, durante los cateos realizados en cuatro inmuebles de Mérida y la comisaría de Komchén fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, además de armas de fuego, cartuchos, metanfetamina, dinero en efectivo, joyería, dispositivos de banca electrónica y equipos de cómputo.
Las autoridades estimaron que el valor total de los bienes asegurados asciende a 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que representa un golpe a la estructura financiera del grupo criminal. Los superdeportivos asegurados
Con base en las imágenes difundidas por la Marina, entre los vehículos asegurados se observan modelos de algunas de las marcas más exclusivas del mundo:
Además de los superautos, también fueron asegurados:
Las imágenes del operativo muestran además el aseguramiento de:
¿Quién es Justo Aurelio Rivera?
Según la Secretaría de Marina, Rivera Parrazales era identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel del Noreste, organización criminal con presencia principalmente en Tamaulipas.
Las investigaciones del Gabinete de Seguridad permitieron ubicar diversos inmuebles presuntamente utilizados para operaciones ilícitas, por lo que un juez autorizó cuatro órdenes de cateo ejecutadas en Mérida y Komchén con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).