Estos son los vehículos de alta gama que se le decomisaron a Justo Aurelio Rivera, presunto operador del CDN

El operativo que derivó en la captura de Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste (CDN), también dejó al descubierto una colección de vehículos de lujo y alto desempeño valuada en decenas de millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, durante los cateos realizados en cuatro inmuebles de Mérida y la comisaría de Komchén fueron asegurados 15 vehículos de alta gama, además de armas de fuego, cartuchos, metanfetamina, dinero en efectivo, joyería, dispositivos de banca electrónica y equipos de cómputo.

Excélsior / Semar

Las autoridades estimaron que el valor total de los bienes asegurados asciende a 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que representa un golpe a la estructura financiera del grupo criminal. Los superdeportivos asegurados

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Con base en las imágenes difundidas por la Marina, entre los vehículos asegurados se observan modelos de algunas de las marcas más exclusivas del mundo:

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color azul con detalles en naranja, una edición enfocada para pista.(aparentemente versión para circuito o réplica altamente especializada), con decoración en verde militar y distintivos de Pirelli.color gris.color verde oscuro.(aparentemente), en color rojo, uno de los modelos más exclusivos de la firma italiana.blanco con rines rojos y gráficos laterales.blanco con cofre en fibra de carbono y franjas negras.color gris.color verde oscuro.

Además de los superautos, también fueron asegurados:

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Una

Un vehículo utilitario

Otros vehículos de lujo que aparecen al fondo de las imágenes difundidas por las autoridades y que no pueden identificarse plenamente por el ángulo de las fotografías.

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roja.También aseguraron armas y dinero

Las imágenes del operativo muestran además el aseguramiento de:

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Dos armas de fuego.

Cargadores y cartuchos.

Una caja fuerte.

Dinero en dólares.

Joyería.

Equipos de comunicación.

Dispositivos para operaciones bancarias.

Una bolsa con presunta metanfetamina.

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¿Quién es Justo Aurelio Rivera?

Según la Secretaría de Marina, Rivera Parrazales era identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel del Noreste, organización criminal con presencia principalmente en Tamaulipas.

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad permitieron ubicar diversos inmuebles presuntamente utilizados para operaciones ilícitas, por lo que un juez autorizó cuatro órdenes de cateo ejecutadas en Mérida y Komchén con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).