Capturan en Yucatán a Justo Aurelio Rivera, señalado como operador del CDN

david.vicenteno@gimm.com.mx

Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado como presunto operador logístico y financiero del Cártel del Noreste (CDN), fue detenido durante un operativo en Mérida, Yucatán, realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina).

La dependencia indicó que, durante estas acciones, se aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos, una bolsa con metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica y equipos de comunicación y de cómputo.

Excélsior / Semar

La Marina indicó que los bienes asegurados tienen un valor calculado en 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que representa una afectación a la capacidad financiera de la organización delictiva con sede en Tamaulipas.

El operativo de captura de Rivera Parrazales, agregó la dependencia, se realizó con el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), para la ejecución de cuatro órdenes de cateo.

Excélsior / Semar

Investigaciones del Gabinete de Seguridad permitieron identificar diversos inmuebles usados en supuestas actividades ilícitas, por lo que se obtuvieron las órdenes de cateo para intervenir cuatro domicilios ubicados en la ciudad de Mérida y en la comisaría de Komchén.

Rivera Parrazales, de acuerdo con las líneas de investigación, es señalado como uno de los principales operadores financieros y articuladores de esquemas de lavado de dinero para el CDN.