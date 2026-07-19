Hormigas reina: ¿por qué son tan codiciadas? Decomiso de ejemplares en Jalisco revela mercado ilegal

El insólito aseguramiento de 105 hormigas reina ocultas dentro de juguetes de plástico en Jalisco puso bajo los reflectores una forma de tráfico de fauna poco conocida, pero cada vez más lucrativa: el comercio ilegal de estos insectos, altamente apreciados por coleccionistas y criadores de colonias en distintas partes del mundo.

El cargamento, interceptado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pretendía salir desde El Salto, Jalisco, con destino a Laos. Los ejemplares del género Pogonomyrmex fueron escondidos en tubos de ensayo dentro de figuras de plástico y declarados falsamente como "figuras de colección", una estrategia utilizada para evadir los controles de inspección.