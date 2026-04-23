Capturan a banda de polis ladrones en Jilotzingo, Edomex

Como presuntos responsables de integrar una banda dedicada al robo a transportistas de carga, diez personas fueron detenidas; entre ellas se encuentran seis elementos activos de la Policía Municipal de Jilotzingo, Estado de México —uno de ellos con el cargo de comisario—, informó el Gabinete de Seguridad.

Se indicó que, en el operativo encabezado por elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, se aseguraron dos patrullas, un vehículo, cinco armas de fuego (cuatro cortas y una larga), seis cargadores, 134 cartuchos útiles y seis teléfonos celulares, además de la mercancía recuperada.

Los hechos ocurrieron en Santa María Mazatla, Jilotzingo, donde los presuntos asaltantes cerraron el paso con una camioneta al conductor de un tractocamión, lo bajaron del vehículo y dispararon hacia la custodia, quienes denunciaron el robo al número de emergencia 9-1-1.

A través del Operativo Argos, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se localizó la unidad en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca.

En el lugar fueron hallados cinco policías municipales de Jilotzingo; dos de ellos estaban al interior de la caja descargando neumáticos para colocarlos en una camioneta blanca con la ayuda de los otros tres elementos. A unos metros se localizó una patrulla municipal con cuatro hombres que resguardaban la zona; estos intentaron huir al verse descubiertos, pero fueron capturados.

Presunto director de Seguridad de Jilotzingo quiso “arreglar la situación” con dinero

En ese momento arribó al lugar Víctor “N”, quien se presentó como director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Jilotzingo. De acuerdo con el reporte, el funcionario solicitó el nombre del responsable del operativo estatal para “arreglar la situación” mediante el ofrecimiento de dinero, por lo que también fue detenido.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N” (41 años), Juan “N” (24), Jonathan “N” (35), Abel “N” (38), Francisco “N” (47), Rogelio “N” (56), Marcos “N” (32), Miguel “N” (33), Jarib “N” (48) y Leonel “N” (53).

Junto con lo asegurado, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, con sede en Atizapán de Zaragoza, para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

*mcam