Pemex reporta baja de deuda y mayor producción de combustibles en 2026

Petróleos Mexicanos informó que durante el primer trimestre de 2026 obtuvo resultados positivos derivados de las acciones de reestructuración financiera y administrativa implementadas durante el primer año de la actual administración.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, entre los principales avances se encuentra una reducción adicional de 7 % en su deuda, una disminución de 13 % en el costo financiero de la deuda, así como el pago de más de 152 mil millones de pesos a proveedores.

Pemex también destacó la estabilización de su plataforma productiva durante cinco trimestres consecutivos y un incremento de 4 % en sus ventas internas.

La petrolera señaló que, aunque se registró una reducción en los ingresos por exportaciones, también hubo una disminución de 23 % en los costos por menores importaciones de combustibles, como resultado del fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, impulsado por las refinerías Olmeca y Tula.

En línea con la estrategia de autosuficiencia energética, Pemex reportó un incremento de 40 % en la producción de gasolinas, diésel y turbosina.

La empresa detalló que la mejora operativa se reflejó en un resultado operativo de 6 mil 520 millones de dólares, medido a través del EBITDA, indicador que permite conocer la capacidad de una empresa para generar flujo operativo por sí misma.

Respecto a la información difundida sobre los resultados financieros del primer trimestre, Pemex aclaró que el resultado neto reportado no refleja presiones directas sobre la liquidez de la empresa ni afectaciones a su flujo de efectivo.

La petrolera explicó que el estado de resultados se integra a partir de variables contables y financieras alineadas con las Normas Internacionales de Información Financiera, entre ellas el impacto cambiario en la valuación de la deuda denominada en dólares y la depreciación contable de activos.

Pemex sostuvo que estos resultados son reflejo de su reestructura financiera y administrativa, y afirmó que cuenta con bases reales para sostenerse en el largo plazo y consolidarse como un actor estratégico de la soberanía energética de México.