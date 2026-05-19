Sicarios matan a dos pilotos de avioneta para secuestrar a pasajero

Dos pilotos aviadores fueron asesinados a tiros, al parecer para secuestrar al pasajero que trasladaban en un aeródromo regional en el municipio de San Francisco del Oro en la sierra tarahumara de Chihuahua.

Durante la mañana del martes, en el Aeródromo Frisco, ubicada a un costado de la carretera Parral-Puerto Justo, a la altura del municipio de San Francisco del Oro, un grupo de sujetos armados ejecutaron a los dos pilotos y privaron de la libertad a un tripulante.

Los pilotos fueron identificados por habitantes de la región como Jorge Armando y Fidel Giovanni Lachica, oriundos de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con las primeras indagatorias, dichas personas arribaron a la referida aeropista a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206; una de color blanco con gris y otra de color blanco con negro, y tras aterrizar llegaron sujetos desconocidos, quienes dispararon en contra de las víctimas y las privaron de la vida, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y del Ministerio Público acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, en donde se aseguraron diversos casquillos calibre 7.62x39.

Estas regiones de la sierra tarahumara son centro de actividades de los cárteles de la droga y hay constantes enfrentamientos y ajustes de cuentas.