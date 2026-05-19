Profepa protege primera arribada de tortugas golfinas en Oaxaca

Más de 11 mil tortugas marinas golfinas (Lepidochelys olivacea) desovaron en el Santuario Playa Escobilla, en Santa María Tonameca, región Costa, durante la primera arribada de la temporada 2026-2027, entre el 13 y el 17 de mayo, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con el personal operativo, en promedio cada tortuga desovó 100 huevos y, en consecuencia, se estima la eclosión de aproximadamente un millón 129 mil ejemplares de quelonios marinos.

Por ello, con el propósito de proteger los nidos y evitar el saqueo de huevos, la dependencia realizó recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos a lo largo de 15 kilómetros de costa, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

El Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca, es el sitio de anidación de tortuga golfina más importante de México y uno de los más relevantes a nivel mundial.

De este modo, la protección de esta especie, catalogada en peligro de extinción, resulta fundamental para la recuperación de las poblaciones de quelonios marinos.

Ante ello, la Profepa garantizó el cuidado de la tortuga marina mediante la implementación permanente del operativo de protección a la especie.