Segob admite que no tiene cifra nacional de cadáveres sin identificar en México

La Secretaría de Gobernación no está en condiciones de dar a conocer el número de cadáveres sin identificar que permanecen en los servicios forenses de todo el país.

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, admitió que la cifra exacta se desconoce y, por ello, el plan de trabajo que fue presentado este martes en materia de búsqueda de personas a los medios de comunicación persigue entre sus objetivos exigir a las fiscalías y responsables de los centros forenses hacer uso de todos los recursos en la identificación de los restos de las personas no reclamadas.

-¿Cuántos cadáveres hay en estos momentos en los servicios forenses del país y qué les van a exigir a las fiscalías de los estados?, se planteó en la conferencia de prensa a Medina Padilla.

Es justamente lo que estamos trabajando. El programa de trabajo que expusimos es para conocer el número de desaparecidos; todos estamos trabajando para tener la respuesta a su pregunta. Hoy no la tenemos, pero la vamos a tener. Y en cuanto al nivel de exigencia para las fiscalías, ya lo dijo la secretaria: es toda la exigencia (...) El nivel de exigencia es total: tomar la denuncia, iniciar la carpeta de investigación, hacer el plan de investigación, las líneas de investigación que permitan dar con las personas desaparecidas y con los responsables”, respondió el subsecretario.

-Entonces, ¿no hay una cifra certera de cuántas personas hay en los forenses en México?

-Ese es el motivo de todo, destacó Medina Padilla, moviendo la cabeza en sentido negativo.

Previamente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, enfatizó que dentro del programa nacional para combatir la desaparición de personas y optimizar las búsquedas, se va a fortalecer el trabajo con fiscalías en los próximos meses, acción que contempla que "se apliquen los recursos de infraestructura forense, que son federales y se otorgan a través de la Comisión Nacional de Búsqueda".

En este punto, la titular de Gobernación reveló que al día de hoy se está entrando en "la supervisión de estas asignaciones con el objetivo de abatir los rezagos en las fiscalías. Además, deseamos garantizar condiciones de seguridad por parte de policías estatales y Guardia Nacional en las búsquedas acordadas con los colectivos y las familias".

Reconoció que solo cuatro entidades federativas en el país mantienen al día los listados de sus servicios forenses; sin embargo, se negó a revelar cuáles son.

En seguida, aseguró que el delito de desaparición forzada tiene que ser atendido con eficacia en todos los ámbitos.

Centro de Mando de Alerta Nacional

Con el objetivo de frenar las desapariciones, Rodríguez Velázquez informó que se instaló un Centro de Mando de la Alerta Nacional en las instalaciones de la Secretaría, que opera las 24 horas del día.

Detalló que es coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda y participa personal de la Fiscalía General de la República; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Guardia Nacional; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y el Centro Nacional de Inteligencia.

Localizan con vida a personas desaparecidas

En el encuentro con los medios de comunicación, se reportó que del 14 de octubre de 2025 al día de hoy ha sido posible localizar a 5 mil 898 personas, a través de la Plataforma Única de Identidad (PUID), herramienta tecnológica mediante la cual es posible interconectar, por medio de la CURP, las bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, detalló que personalmente se traslada a los estados para recopilar "datos de registros incompletos" con la intención de que las personas verifiquen la información relativa a su familiar desaparecido, además de que las fiscalías estatales rindan avances en las investigaciones de las carpetas de investigación.

Hasta este momento ha visitado los estados de Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Colima, Tlaxcala y Nayarit.