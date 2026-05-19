Greenpeace celebra rechazo de Semarnat a proyecto turístico en Mahahual

Greenpeace México reconoció la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de no avalar el proyecto “Perfect Day”, de Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo, al considerar que fue “resultado de la presión ciudadana”.

La organización adelantó que espera que la declaración de Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, se materialice en la emisión por escrito del rechazo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa transnacional de cruceros.

“El triunfo es también para el territorio de Mahahual, sus manglares, su sistema arrecifal, la vida que los habita, su comunidad local y el trabajo independiente y autónomo de las organizaciones articuladas en su defensa.

“Desde Greenpeace México reiteramos el llamado al gobierno federal, a la Semarnat y a los gobiernos de los estados de la Península de Yucatán a impulsar de manera urgente la protección de la Selva Maya y su acuífero en toda su extensión y profundidad. La Selva Maya espera respuesta”, manifestó.

La organización ambientalista agregó que el principio precautorio que ahora se aplica en Mahahual debe ser la regla de la política ambiental nacional encabezada por la Semarnat, no la excepción.

“Es por eso que nuevamente elevamos el apremio de responder al clamor de proteger la Selva Maya de los cientos de proyectos que la asedian día a día”.

Añadió que desde noviembre del año pasado la Semarnat se comprometió a dar respuesta a la petición que comunidades, organizaciones y especialistas realizaron para trabajar en un Programa de Restauración Integral.