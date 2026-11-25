“Me dio una migraña terrible, me quedé inconsciente y desperté en el hospital al otro día completamente sorda… mi vida cambió de un segundo a otro en contra de lo que yo deseaba hacer. Tuve que abandonar mis sueños, tuve que abandonar la ciudad y me enfrenté a esta situación muy dura y muy dolorosa de no saber si iba a volver a recuperar mi audición”.

Así comenzó la historia de Patricia Soto, quien, desde Mexicali, se mudó a la Ciudad de México para seguir su sueño de ser actriz. Sin embargo, este deseo se vio interrumpido cuando, a sus 19 años, perdió la audición en condiciones sospechosas. El único que había estado con ella esa noche había sido su ahora exnovio.

Ilustraciones: Gemini AI

Su relación no era perfecta. En ese momento, debido a su juventud, ella veía normales actitudes que, ahora, a los 36 años, considera formas de manipulación por parte de él, como forzar las cosas para mudarse juntos y cuestionar sus decisiones, su elección de carrera y cambiar de ciudad para intentar ser actriz.

Cosas raras, cosas que podrían ser como muy poco creíbles, muchas mentiras… siempre hubo como mucho poder, tanto económico como una manipulación amorosa rara… como este amor desbordado que cuando eres joven dices como: ‘Wow, sí’, y cuando creces dices: ‘Eso no tiene nada que ver con ser romántico, al contrario, es como no respetar ni mis procesos ni mis tiempos ni mis deseos. Siento que pasaron cosas en contra de mi voluntad, sin mi consentimiento”, cuenta Patricia en entrevista con Excélsior.

“No te das cuenta. Agradeces que estén ahí, que dejen su ciudad para irse contigo y que quieran hacer su vida en otro lado, y de pronto piensas: pero no son las formas ni son las maneras”, afirma.

Hasta que vivió un episodio inexplicable. Luego de una noche entre semana, en su departamento, recuerda haber tenido un dolor de cabeza repentino. Despertó atada a la cama de un hospital y completamente sorda. Sus compañeros de universidad los hallaron a los dos, inconscientes. Nunca hubo un diagnóstico claro y los expedientes médicos desaparecieron de forma repentina.

Luego de actitudes extrañas, mentiras y más intentos de manipulación, Patricia terminó por creer lo que por meses rondó en su cabeza, pero insistía en negar: que su hoy exnovio estaba detrás del episodio que la hizo perder la salud y por el que casi debió abandonar su sueño de ser actriz.

Ahora, después de mucho crecimiento, madurez, aceptación, de escuchar a gente que estuvo a mi lado, pienso que sí, que genuinamente no fue ni algo médico ni una mala casualidad ni un evento paranormal… creo que tiene que ver con algo que a lo mejor ingerí en contra de mi voluntad y la única persona que estaba conmigo era él”, asevera.

“Pienso que, al final, el no escucharme a mí misma al perder el oído es como hasta una analogía de que perdí mi voz, mi oído, porque la vida me estaba gritando, de una manera muy fuerte, que me escuchara a mí misma, que yo no lo estaba haciendo”.

Ante la falta de pruebas para presentar una denuncia, y también por los años que han transcurrido desde el evento, Patricia optó por sanar de una forma diferente. Tras recuperar parte de su audición y finalmente convertirse en actriz, ahora, a sus 36 años, busca transformar su vivencia en un documental.

“Me ha hecho más sentido hacer un documental, porque es lo que sé hacer y puedes sentirte identificado y eso puede incluso tener más impacto a lo mejor que una denuncia... esta historia me encantaría que muchas mujeres la vieran y pudieran encontrar un espacio también de credibilidad. Mi mayor motivación es encontrar paz… abrazar mi presente y también tener paz”, concluye.