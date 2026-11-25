Definido como la investigación, recopilación y publicación no consentida de información privada o datos personales, el doxeo o doxing se ha consolidado como una de las expresiones más perjudiciales de la violencia de género facilitada por las tecnologías.

En el documento Violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por tecnologías, de 2026, ONU Mujeres lo clasifica dentro de las violencias digitales, junto con agresiones asociadas al discurso de odio de género, ataques coordinados masivos, campañas de desprestigio y violencia política en línea.

Sin embargo, la naturaleza del doxeo no se queda en lo virtual. La difusión de información personal, como domicilios, rutas e incluso datos médicos, facilita que las agresiones se trasladen a la realidad, ya que la violencia generada en la red puede desencadenar acoso directo, hostigamiento en las calles y amenazas contra la integridad física.

Las tecnologías digitales no constituyen un espacio separado de la vida social, sino un entorno en el que las agresiones se producen, amplifican y proyectan sobre el mundo físico, generando efectos jurídicamente relevantes”, señala ONU Mujeres.

“En un contexto de creciente digitalización, los entornos virtuales no son espacios aislados: se consolidan como una extensión del continuum de violencia que enfrentan las mujeres, amplificando e intensificando sus expresiones en el mundo físico”, alerta, por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Cuando el doxeo se dirige contra mujeres con visibilidad pública —como periodistas, defensoras de derechos humanos, políticas y activistas—, la exposición de datos personales busca generar un efecto silenciador.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado agresiones digitales a mujeres periodistas, las cuales incluyen espionaje electrónico, monitoreo, doxeo y acoso en línea como formas de intimidación, con el fin de silenciar su labor de denuncia.

Domicilios, rutas y hasta datos médicos salen a la luz sin permiso, y el daño no se queda en la pantalla. ONU Mujeres lo ubica entre las violencias digitales que afectan diariamente y que puede acabar en acoso, hostigamiento en la calle y amenazas. Ilustración: Eric Reatana

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en su sentencia sobre el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, de 2021, reconoció que el acoso, las amenazas y las violencias ejercidas o amplificadas por medios tecnológicos contra mujeres periodistas atentan de forma directa contra su seguridad e integridad, generando un efecto silenciador en la libertad de prensa.

A pesar de dicha situación, la ONU advierte sobre el rezago en las respuestas estatales en América Latina ante esta modalidad de violencia. Ello pese a que México forma parte de un grupo reducido de naciones en la región —junto con Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Argentina— que ha incorporado formalmente la violencia digital dentro de sus leyes integrales, como con la Ley Olimpia.

Este conjunto de reformas legislativas sanciona la violencia digital con hasta seis años de cárcel y ha permitido castigar, por ejemplo, la difusión de fotografías íntimas sin autorización.

En la Ciudad de México, se propuso en diciembre de 2025 tipificar el doxing como delito, con penas de hasta cuatro años de prisión. La sanción se duplica, alcanzando hasta cuatro años de prisión, si el delito es cometido por un servidor público.

Ilustraciones: Erick Retana

Ante ello, la ONU plantea “la necesidad de respuestas estatales que cumplan con el principio de debida diligencia reforzada y que integren la dimensión tecnológica en las políticas existentes de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, evitando abordajes fragmentados o reactivos”.

Y es que Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley, ha señalado que hasta 73% de las denuncias por violencia digital no llega a vinculación a proceso por la falta de cooperación de las plataformas, que resguardan la evidencia en servidores fuera del país.

“Me mandaban mensajes diciendo que mejor me suicidara”

María tuvo que presentar una denuncia por violencia de género en sus modalidades digital y mediática luego de que una página en redes sociales exhibiera sus datos personales, incluida su dirección exacta.

María no es su nombre real; lo cambió por seguridad. Le preocupa que muchas mujeres desconozcan que pueden ser protegidas de amenazas que surgen por confiar en quienes las ponen en riesgo.

María, nombre ficticio, denunció violencia digital y mediática en Medellín de Bravo, Veracruz, tras la difusión de su dirección y de mensajes que la instaban a suicidarse. Ilustración: Erick Retana

A mí me sorprendió que de repente supieran dónde trabajaba, qué hacía, cómo me decían en mi entorno privado. Luego comenzaron las llamadas en donde había risas y cortaban”, expuso a Excélsior. Luego circularon supuestas imágenes explícitas con su rostro y mensajes ofensivos.

“Me mandaban mensajes de voz diciendo que mejor me suicidara”, recordó llorosa. Al principio no sabía quiénes estaban detrás de ese doxeo, pero con las pesquisas y un error de los responsables supo que eran personas cercanas a sus labores quienes buscaban su inestabilidad.

María cerró sus redes sociales. Suspendió su actividad en Facebook y se resguardó para no seguir expuesta, pues los comentarios ya involucraban a sus padres, hijos y hermanos.

“Fueron semanas horribles, de pesadilla”, explica. Sembraron dudas que la afectaron en lo familiar, lo laboral y hasta lo económico.

Un patrón

El expediente de Medellín de Bravo se suma a una cadena de denuncias recientes de mujeres de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín y otros municipios, que señalan ser blanco de campañas de hostigamiento y desprestigio en redes.

Reproducir El 11 de abril en Naucalpan, tras romper la relación, Jorge Alonso "N" destruyó el celular de la víctima, le prensó el tobillo con la puerta del auto y la estranguló hasta dejarla inconsciente.

Coinciden en un mismo modus operandi: páginas anónimas o perfiles creados para difundir fotografías privadas o tomadas sin autorización, exhibir información patrimonial o domiciliaria y promover ataques coordinados que buscan inhibir su participación pública o afectar su entorno laboral.

El marco legal

En Veracruz, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal —tras las reformas de la Ley Olimpia— sancionan la violencia digital y mediática: un acto doloso realizado mediante tecnologías o medios de comunicación que exponga, difunda o exhiba información íntima o privada sin consentimiento y cause daño psicológico, moral o ponga en peligro la seguridad de las mujeres.

Además, revelar datos sensibles como el domicilio puede configurar delitos contra la intimidad personal y amenazas, lo que faculta al Ministerio Público a solicitar a la Policía Cibernética identificar las direcciones IP y el origen de las publicaciones, y requerir a las plataformas la baja inmediata del contenido.

Confianza, el lado oculto del doxeo

Ana la dejó entrar en su casa, convivir con su familia y conocer aspectos de su vida que sólo se comparten con una amiga. Nunca imaginó que parte de esa información acabaría, años después, convertida en un instrumento para exponerla.

“Ana” y “Carmen” son nombres ficticios; sus identidades se reservan por seguridad y para evitar una nueva difusión de datos personales.

Ana, nombre ficticio, sostiene que información de su vida privada se usó para exponerla en redes sociales; su denuncia por doxeo está en espera de que se determinen responsabilidades. Ilustración: Erick Retana

Según Ana, la amistad se deterioró cuando Carmen intervino cada vez más en decisiones sobre su matrimonio, sus hijos y su vida familiar. Ana tomó distancia y dejó de invitarla a su casa.

Pero el alejamiento no cerró la historia.

Según la denuncia y la documentación que la acompaña, el conflicto habría escalado al terreno digital y laboral. Ana sostiene que Carmen accedió sin autorización a sus cuentas de correo y que desde ellas se enviaron mensajes con supuestos comentarios de descrédito contra compañeros de trabajo. Para quienes los recibían, el remitente era Ana. Ella asegura que jamás los escribió.

En su trabajo percibió respuestas hostiles, burlas y cambios de actitud, y circularon comentarios sobre su responsabilidad, su puntualidad y hasta su vida matrimonial. Uno de sus superiores, relata, le comunicó que Carmen había cuestionado su capacidad para asumir ciertas responsabilidades con argumentos de su esfera privada: sus obligaciones con sus hijos y los problemas de salud de su marido.

Para entonces, la intimidad de una relación de confianza comenzaba a utilizarse fuera de ella.

Después vino la exposición en redes. Según Ana, aparecieron publicaciones sobre su vida personal y perfiles que simulaban conversaciones con terceras personas. La información alcanzó también a su esposo y a sus hijos.

Ana sostiene que esa información fue relacionada con un operativo con detenciones en una propiedad cercana, alquilada a terceros, para vincular a su familia con actividades delictivas.

Su teléfono, dirección, correos y perfiles fueron filtrados en una cuenta de Facebook en la que la suplantaron: alguien decía dónde contactarla y a qué hora llegaba. Ya no sólo estaba en juego su reputación, sino su seguridad y la de su familia.

Lo que Ana denuncia tiene componentes de doxing o doxeo: la divulgación pública, sin consentimiento, de información personal con fines maliciosos.

Según su relato, las consecuencias pasaron a su vida cotidiana: enfermó, abandonó su empleo y decidió denunciar. Uno de los riesgos menos visibles del doxing es que la información puede estar en manos de quien tuvo acceso a nuestra intimidad.

La denuncia deberá determinar responsabilidades. Entretanto, Ana intenta reconstruir una vida de la que tuvo que retirar información para recuperar su privacidad.