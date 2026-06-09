Paro de la CNTE deja a más de 1.4 millones de alumnos sin clases

El paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha provocado la suspensión de actividades en 17 mil 471 escuelas, dejando a más de 1.4 millones de estudiantes sin clases en la recta final del ciclo escolar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el movimiento magisterial —iniciado el pasado 1 de junio— concentra a decenas de miles de docentes, principalmente en la zona sur y centro del país.¿Cuáles son los estados más afectados por el paro?

De acuerdo con las cifras oficiales de la SEP, un total de 88 mil 546 maestros participan activamente en las movilizaciones. La distribución de docentes en huelga por estado es la siguiente:

Chiapas: 190 mil 785

Oaxaca: 49 mil 514

Zacatecas: 15 mil 280

Guerrero: 10 mil 467

Michoacán: 2 mil 258

Ciudad de México: 237

Ante esta situación, que afecta a 1 millón 410 mil 459 estudiantes, el titular de la SEP hizo un llamado urgente a la CNTE para regresar a las aulas y garantizar un cierre de ciclo escolar ordenado.

"Es importante que ya puedan regresar a clases porque estamos dentro de la etapa final (...) ellos decían 'no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos clases', pero ahora están en paro", señaló Delgado Carrillo.

¿Qué exige la CNTE y cómo ha evolucionado su salario?

La exigencia central de los maestros de la coordinadora es la derogación de la Ley del Issste de 2007, así como la mejora continua de sus condiciones laborales y salariales.

En respuesta, el gobierno federal destacó los avances logrados en materia magisterial en los últimos años. Delgado Carrillo informó que, a partir de 2019, fueron reinstalados mil 100 profesores que habían sido cesados por oponerse a la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además, el titular de la SEP subrayó que los sueldos del magisterio han experimentado un crecimiento histórico. Actualmente, un maestro de primaria percibe prácticamente el doble de lo que ganaba en administraciones pasadas:

Evolución del salario mensual (Maestro de primaria):

Felipe Calderón: $9,580 pesos.

$9,580 pesos. Enrique Peña Nieto: $11,952 pesos.

$11,952 pesos. Andrés Manuel López Obrador: $17,635 pesos.

$17,635 pesos. Claudia Sheinbaum Pardo: $20,351.70 pesos.

Este tabulador al alza también ha beneficiado a otros sectores educativos. Por ejemplo, detalló, el personal administrativo pasó de ganar $6,758 a $18,123 pesos, mientras que un profesor asociado "A" de tiempo completo incrementó sus ingresos de $13,061.65 (con Calderón) a $25,433.95 pesos en la actual administración.