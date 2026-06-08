SEP exhibe 23 mil mdp en apoyos a maestros de Oaxaca, ante protestas

Mientras la mayoría de los docentes que participan en el plantón nacional de la CNTE pertenecen a la Sección 22 de Oaxaca, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el gobierno federal ha destinado más de 23 mil millones de pesos a programas educativos, infraestructura y apoyos para esa entidad durante los últimos dos años.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que los recursos forman parte de una estrategia integral de atención al magisterio y al sistema educativo oaxaqueño, por lo que insistió en que la ruta para atender las demandas de los docentes debe ser el diálogo.

“Ha habido una atención muy importante al estado de Oaxaca, que es la mayoría de los maestros que están ahora en el plantón”, afirmó.

Delgado detalló que los apoyos incluyen becas para estudiantes de todos los niveles educativos mediante los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, así como recursos para infraestructura escolar, equipamiento y atención al rezago educativo.

Precisó que tan sólo el incremento salarial otorgado a los maestros de Oaxaca representa una inversión cercana a los 2 mil 900 millones de pesos, mientras que para el pago de antigüedad de docentes jubilados se destinaron 210 millones de pesos.

En tanto, el gobierno federal anunció que realizará una consulta nacional entre docentes para construir la propuesta que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), informó Delgado Carrillo.

Señaló que el ejercicio se llevará a cabo en agosto próximo, al inicio del ciclo escolar, con el objetivo de que los maestros participen directamente en el diseño de una nueva reforma en materia de promoción, movilidad y desarrollo profesional.

“La Presidenta nos ha instruido a escuchar qué opinan los maestros, todas y todos. Vamos a escucharlos escuela por escuela”, afirmó.

Explicó que la consulta se realizará durante la semana previa al arranque del ciclo escolar, cuando los docentes se reúnen para preparar las actividades académicas, y adelantó que la intención es que la propuesta pueda traducirse en una iniciativa legislativa durante el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Delgado recordó que la desaparición de la Usicamm forma parte de los 100 compromisos de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que el objetivo es construir una nueva relación entre el Estado y el magisterio.

Indicó que la nueva propuesta deberá garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, asegurar transparencia en los procesos de ingreso, promoción y cambios de adscripción, además de evitar prácticas de corrupción, favoritismo o nepotismo.