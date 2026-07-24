EU reanudará la exportación de ganado mexicano a finales de agosto: Sheinbaum

La Presidenta de la República anunció que Estados Unidos reanudará la exportación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto de 2026.

“Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano”, informó.

Mediante su cuenta oficial de X, la Jefa del Ejecutivo expuso que se iniciará por Agua Prieta, Sonora, y posteriormente sumando puntos en Chihuahua.

La Presidenta de la República destacó que esta medida es resultado de la colaboración sanitaria contra el gusano barrenador, y consolida una relación constructiva con el gobierno estadounidense, destacando el trabajo técnico conjunto de SADER y SENASICA.

“He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado”, declaró.

De acuerdo a las autoridades, la exportación de ganado en pie de México a Estados Unidos estuvo frenada durante poco más de un año, y se frenó la comercialización hacia el extranjero de más de 1.7 millones de cabezas de ganado con un valor de 2 mil 200 millones de dólares.