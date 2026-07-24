Condena SEP cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó enérgicamente cualquier tipo de maltrato, trato inhumano o degradante que atente contra los derechos de la niñez, luego de confirmar el fallecimiento de una menor de edad durante un campamento de verano en Tamaulipas.

Ante este hecho, el titular de la dependencia federal, Mario Delgado, aseveró que “resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”.

El funcionario subrayó que este tipo de conductas no constituyen bajo ningún supuesto una modalidad educativa ni de disciplina dentro o fuera de los planteles, calificándolas como una violación flagrante a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido, la SEP aclaró que la educación militar se limita exclusivamente a la formación de personal dentro de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que carece de marco regulatorio o autorización legal en el nivel básico.

A través de un aviso general a las autoridades del país, la dependencia reiteró que está estrictamente prohibida la prestación de servicios bajo la denominación "militarizada" o castrense.

Respecto al caso en Tamaulipas, el gobierno estatal notificó que aplicará las acciones conducentes para retirar la autorización del servicio concedida en 2005 y actualizada en 2013.

Mario Delgado puntualizó que los fines de la educación básica se rigen bajo el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, de corte humanista y científico.