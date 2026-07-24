La Presidenta Claudia Sheinbaum entrega escrituras, créditos y viviendas en Xoxocotla

La Presidenta, Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 43 nuevas viviendas de la Conavi, 348 constancias de finiquito del Fovissste y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Xoxocotla, Morelos, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Los gobiernos de antes le quitaban al pueblo, nosotros aumentamos el salario mínimo, estamos entregando viviendas con créditos accesibles y le estamos quitando la deuda a las familias. Los de antes le quitaban al pueblo y nosotros le damos al pueblo, dicho de otra manera: los de antes gobernaban para unos cuantos, los gobiernos de la Transformación gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México”, afirmó.

La Mandataria federal reiteró que el programa Vivienda para el Bienestar prevé la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en todo el país; la condonación y reestructuración de créditos impagables en beneficio de 5 millones de familias; y la entrega de un millón de escrituras y títulos de propiedad para garantizar certeza jurídica del patrimonio.