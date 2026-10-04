PAN elige a políticos sobre ciudadanos como sus coordinadores

Pese a que hace un año en el relanzamiento del PAN, su dirigente Jorge Romero anunció que para 2027 el partido optaría por candidatos ciudadanos, de los nueve abanderados para gubernaturas perfilados hasta hoy, ocho son políticos en funciones y sólo una forma parte de la sociedad civil.

Acción Nacional ha nombrado cinco coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, es decir, futuros candidatos a gubernaturas, y ha mencionado a otros cuatro como los más viables.

De los nueve posibles abanderados a mandatarios estatales, seis son presidentes municipales de capitales estatales, dos son diputados y una es empresaria: Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador Ernesto Ruffo.

El 18 de octubre de 2025, en el Frontón México, Romero anunció un golpe de timón para que los futuros candidatos del PAN fueran representantes de la sociedad civil, no necesariamente políticos o militantes.

El 21 de marzo pasado, al anunciar la creación de la figura de defensores de la Patria, la Familia y la Libertad, se puso en funcionamiento una aplicación móvil para que cualquier ciudadano que quisiera ser candidato se inscribiera.

Hoy es el día en que el PAN comienza la formal selección de sus futuras candidatas y candidatos. Hoy comienza la ruta que habrá de definir quiénes son las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, de la familia y de la libertad; la competencia será real. Aquí no habrá corcholatas predeterminadas; aquí quien gane, gana", prometió Jorge Romero.

Primeros candidatos

Seis meses después, los cinco coordinadores estatales nombrados son los alcaldes de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para Michoacán; de la capital chihuahuense, Marco Bonilla, para Chihuahua, y de la capital zacatecana, Miguel Ángel Varela, para Zacatecas.

Asimismo, como coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad están para Baja California Sur el exalcalde de Comondú y actual diputado federal,Francisco Pelayo y para Tlaxcala, la diputada local Miriam Martínez Sánchez.

En la última semana, Romero perfiló al alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, para la gubernatura de Nuevo León y ya había mencionado al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, para Sonora; al alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo, para San Luis Potosí, y la víspera manifestó que las puertas del partido blanquiazul están abiertas para una posible postulación de Verónica Ruffo en Baja California.

Los últimos cuatro posibles candidatos propuestos –en espera de designación formal– han planteado su deseo de ser abanderados de amplias coaliciones de partidos, en las que estarían Acción Nacional y el PRI, bajo la figura electoral de candidaturas comunes.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN Especial

Revivir al PRIAN

Algunos de los futuros candidatos panistas a gubernaturas han manifestado públicamente su deseo de ser respaldados por una amplia alianza opositora, a fin de ser más competitivos frente a la coalición entre Morena, Partido Verde y PT.

Con la bendición de su padre, el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, Verónica Ruffo Sánchez, empresaria y, hasta hoy, la única aspirante a una gubernatura emanada de la sociedad civil propuesta por el PAN, señaló que en cuestión de días definirá si incursiona en la política a través de una coalición.

Mi padre fue un eje de unión de la ciudadanía en 1989 y es algo que está sucediendo también ahora en mi caso. Si yo soy ese eje central, si mi nombre logra esa unión de la ciudadanía, pero también de los partidos políticos, pues entonces yo me sentiría con esa responsabilidad de aceptar", expresó Ruffo en entrevista con Excélsior.

Por su parte, el presidente municipal de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán, ha manifestado su deseo de encabezar una amplia coalición del PAN y el PRI, e incluso ha señalado que también se podría buscar el respaldo de Movimiento Ciudadano.

Entre más amplia e incluyente sea una alianza, mucho más competitiva será; porque insisto: no se trata de ganar, se trata de cumplir. En campaña se compite para ganar, pero al llegar se gobierna para dar respuestas", destacó el pasado jueves.

En el mismo sentido, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, quien fue expulsado del PRI en 2024 por instrucción del dirigente del partido, Alejandro Moreno, y actualmente está inscrito en el proceso interno del PAN, indicó que no ve ningún problema en que los priistas lo vuelvan a apoyar.

Yo soy un aspirante en la coalición (PAN-PRI), ahí no hay vuelta de hoja", expresó el 29 de septiembre el presidente municipal de la capital potosina.

El miércoles, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que el priista Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, cuenta con el respaldo de Acción Nacional para la gubernatura de Baja California, toda vez que también se inscribió al proceso interno del PAN.