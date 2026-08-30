Alianzas cimbran al PAN rumbo a elección 2027

Los partidos políticos PAN, PRI y MC, entraron en pláticas a contrarreloj a fin de negociar coaliciones opositoras rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y la mayoría de las presidencias municipales del país.

Acción Nacional ha dado un “golpe de timón” a favor de las alianzas, lo cual provoca riesgos de fractura interna, luego de que en su refundación del pasado 18 de octubre, su dirigente Jorge Romero anunció que el partido apostaría a sus propios liderazgos y a candidaturas ciudadanas.

En el caso del PRI, en su plenaria de este fin de semana el líder nacional del partido, Alejandro Alito Moreno, agradeció la reconsideración del PAN a favor de las alianzas, pues “primero está México y después las marcas partidistas”.

En entrevista con Excélsior, el politólogo y consultor Jorge Medellín dijo que los números no le dan al PAN y al PRI para hacer frente a la “aplanadora” de Morena, y que el cambio de discurso panista a favor de candidaturas comunes o coaliciones está llegando tarde.

“El tema no es, en sí, que estén mal las alianzas entre PAN y PRI, sino el discurso de Acción Nacional de que iba a ir solo, y en este momento ya están sentados, negociando”, comentó.

También en charla con este diario, Adriana Dávila, integrante de la comisión permanente panista, y Renán Barrera, quien en la última semana renunció a dicha comisión partidista, reconocieron que el cambio de postura a favor de las alianzas está cimbrando al partido y dejando a la deriva a la militancia del PAN.

Alejandro Moreno Especial

“Y luego escuchas al PRI y a Alito que también el Partido Verde valore que vayamos juntos todos contra Morena, como si no hubieran votado todo lo que ya votaron. No necesariamente una alianza resuelve el problema de fondo para ir a una elección y ganarla. Por eso no nos creen”, sostuvo Dávila.

La integrante de la comisión permanente del PAN destacó que no se puede cambiar de estrategia a días de iniciar el año electoral 2027, y luego de crear expectativas en líderes ciudadanos y en militantes para ser candidatos panistas.

“A mí me parece que el problema de fondo es que decimos una cosa, hacemos otra cosa, cambiamos de discurso como si el tema fuera el asunto del auditorio al que nos dirigimos”, apuntó.

–”¿Se corre el riesgo de una fractura en el PAN?”–preguntó Excélsior a Adriana Dávila.

“A ver, el partido está fracturado desde hace mucho tiempo, la militancia está a la deriva”, enfatizó.

Renán Barrera, quien formó parte de la planilla ganadora en la última elección de la dirigencia panista, señaló que las candidaturas ciudadanas son mera ilusión, pues en Yucatán, por ejemplo, los cargos para diputaciones y alcaldías ya están palomeados, sin tomar en cuenta el sentir de la gente.

“Yo estoy porque el PAN abra los ojos y deje de defraudar la confianza ciudadana, ofreciendo algo como las candidaturas ciudadanas, que en los hechos no va a poder sostener”, indicó Barrera, quien aclaró que solo deja su cargo en la comisión permanente panista, pero no su militancia en el partido.

El exalcalde de Mérida agregó que Acción Nacional ha confundido con su cambio de mensaje a los perfiles partidistas propios y a los ciudadanos que simpatizan con el blanquiazul, cuando los abanderados serán producto de acuerdos entre líderes de distintos partidos.

Renán Barrera Especial

“Yo no puedo –porque así se lo comenté al presidente del PAN en su momento– admitir que engañamos a los ciudadanos, al decirles que ya están los candidatos a diputados.

“Pero lo que te quiero decir es que no son necesariamente los perfiles de lucha ciudadana que vayan a ser los que encabecen las candidaturas, que eso es lo que ofrecimos y que eso es lo que prometimos”, expresó a este medio Renán Barrera.

Para el politólogo Jorge Medellín, si la actual dirigencia panista designa a los candidatos sin acuerdo con los distintos grupos al interior del partido, cometerá el mismo error de Ricardo Anaya en 2018, cuando actuó sin el consenso de otros liderazgos y provocó la salida de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

“Venían de esta inercia de que controlaban todo, por ejemplo, y Margarita Zavala y Felipe Calderón terminaron quedando fuera. Sí, exacto. Tú no eres de mi grupo, quedas fuera, tú quieres ser un rebelde, quedas fuera”, recordó Medellín.

Adriana Dávila agregó que la actual postura de la dirigencia de no atender las distintas opiniones al interior del partido hace que no pretenda buscar la candidatura para la gubernatura de Tlaxcala, pese a que ella es la mejor posicionada en las encuestas.

“Me queda claro que una elección tienes que ir con todo el apoyo de tu partido, ¿no? En Tlaxcala, la candidata a la gubernatura va ser la esposa del presidente del comité directivo estatal del PAN, que es la que va”, detalló.

El reto está en San Lázaro

Un estudio de la Consultoría Política Crabë presentado en la plenaria del PRI apunta que, aún con una alianza PAN-PRI al Congreso de la Unión, Morena seguiría contando en 2027 con la mayoría calificada en San Lázaro, y sólo una alianza total de la oposición, incluyendo a MC, podría equilibrar la balanza con el oficialismo.

Lo anterior porque una alianza total de oposición le haría conquistar un mayor número de distritos electorales por mayoría, mientras que una coalición en la que solo participen PAN y PRI arrojaría resultados similares a los obtenidos en la actual legislatura.

El Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez Eduardo Jiménez Fernández

“Si van ahorita PAN y PRI en coalición a la Cámara de Diputados, con todo el desgaste, les da para ganar 40 distritos. Y con el tema de la sobrerrepresentación para Morena, van a quedar con las mismas diputaciones de oposición que tienen ahorita.

“Mi postura es: una coalición PRI, PAN a nivel federal se vuelve insignificante para temas de mayoría calificada. Así de fuerte es el tema. Si van con MC juntos podrían ganar uno 76 distritos”, estimó Jorge Medellín.

También comentó que, si van en coalición local en algunos estados y no en la elección federal de la Cámara de Diputados, podrían provocar confusión entre los votantes.

“Para mí es muy peligroso que digan: vamos a ir en lo local y algunos votantes, con toda la confusión por esa situación, marcan a ambos partidos en la federal en las boletas, pues se anulan los votos.

“Por ejemplo, en Monterrey, si ambos partidos llevan a Adrián de la Garza para la gubernatura, ¿qué va a pasar en un distrito donde un ciudadano no se da cuenta que para diputados federales no van juntos? O sea, esto lo complica más, van en coalición de diputados locales y en la boleta del ayuntamiento, pero no para diputados federales”, explicó el consultor político.