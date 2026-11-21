Se registran bloqueos carreteros en diversos municipios, luego de un enfrentamiento a balazos entre un grupo armado y fuerzas federales en Guasave, Sinaloa.

Hasta ahora se han reportado bloqueos por la Carretera Internacional México 15 y en la Autopista Benito Juárez, además de algunos tramos vecinales, la mayoría con unidades incendiadas.

Por ahora se reportan incidentes en los municipios de Culiacán, Navolato, Guasave, Salvador Alvarado y Ahome.

Reproducir El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido.

La Secretaría de Seguridad Pública pide evitar los tramos carreteros debido a que los operativos de las autoridades continúan, sin dar mayores detalles de lo ocurrido.

“Se solicita evitar la carretera ‘La Costera’ desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloqueos de las vías de comunicación”, confirmaron.

También en la caseta de cobro de Culiacán hacia Salvador Alvarado se reportaron unidades atravesadas para impedir el paso, y unidades incendiadas en Navolato.

Además de las unidades obstruyendo o que fueron quemadas, se reportan “ponchallantas” en varios puntos carreteros, los cuales han dejado decenas de unidades dañadas.

Por el momento no hay circulación en ningún sentido, por lo que decenas de automovilistas han quedado atrapados en las carreteras.