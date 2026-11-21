Gobernadora interina de Sinaloa mantiene seguimiento a operativo de fuerzas federales
Ante el despliegue de las fuerzas de seguridad, Domínguez Nava reiteró el llamado a la población para mantenerse resguardada y consultar los canales oficiales, a fin de evitar la difusión de información no confirmada.
La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que el Gobierno estatal mantiene seguimiento al operativo que realizan fuerzas federales en la zona centro-norte de la entidad, donde se han reportado hechos de violencia.
A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene comunicación permanente sobre la situación y aseguró que cualquier información relacionada con hechos emergentes será difundida oportunamente.
Ante el despliegue de las fuerzas de seguridad, Domínguez Nava reiteró el llamado a la población para mantenerse resguardada y consultar los canales oficiales, a fin de evitar la difusión de información no confirmada.
El pronunciamiento ocurre en medio del operativo de seguridad desplegado en el centro-norte de Sinaloa, sobre el cual las autoridades estatales han mantenido informada a la ciudadanía.