La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que el Gobierno estatal mantiene seguimiento al operativo que realizan fuerzas federales en la zona centro-norte de la entidad, donde se han reportado hechos de violencia.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene comunicación permanente sobre la situación y aseguró que cualquier información relacionada con hechos emergentes será difundida oportunamente.

Ante el despliegue de las fuerzas de seguridad, Domínguez Nava reiteró el llamado a la población para mantenerse resguardada y consultar los canales oficiales, a fin de evitar la difusión de información no confirmada.

El pronunciamiento ocurre en medio del operativo de seguridad desplegado en el centro-norte de Sinaloa, sobre el cual las autoridades estatales han mantenido informada a la ciudadanía.