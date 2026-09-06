La coalición PRIAN revivirá con una reunión vía Zoom

El Consejo Nacional del PAN se perfila hoy a aprobar las alianzas electorales con el PRI, canceladas hace un año durante el relanzamiento de Acción Nacional, pero necesarias rumbo a los comicios de 2027 a decir de la cúpula de ambos partidos.

Ante la inconformidad de algunos liderazgos panistas, que han señalado que se deben cumplir las promesas de la dirigencia de impulsar candidaturas de militantes del blanquiazul o candidaturas ciudadanas, se tomó la decisión de realizar la sesión del Consejo vía zoom, a fin de minimizar protestas.

La última vez que los consejeros se conectaron a distancia para aprobar decisiones fundamentales del partido fue el 7 de agosto de 2021, en tiempos de la pandemia de covid 19.

La idea es que la mayoría de los consejeros nacionales, afines a la dirigencia de Jorge Romero Herrera, avalen un nuevo reglamento para facilitar la posibilidad de realizar alianzas electorales con otros partidos, particularmente con el PRI.

De acuerdo con la convocatoria para la sesión virtual, en el numeral 6 se tratará la “presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargo de Elección Popular del Partido Acción Nacional”.

Excélsior consultó el proyecto que será puesto a votación, y en él se propone que, al igual que Morena, se utilicen las encuestas para elegir a los candidatos mejor posicionados ante la opinión pública, sean o no militantes del PAN.

Entre los métodos contemplados se encuentra la elección directa de la militancia, las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, las encuestas y la posibilidad de combinar más de uno de estos mecanismos.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN Especial

La dirigencia nacional podrá modificar el mecanismo de elección avalado en el ámbito local o designar directamente a los candidatos cuando se trate de alianzas con otros partidos.

Con las encuestas, se medirán aspectos como posicionamiento, percepción ciudadana, competitividad, confianza, nivel de rechazo y, entre quienes hayan ocupado cargos públicos, capacidad de gestión.

El reglamento también busca blindar las candidaturas ante posibles vínculos con el crimen organizado, mediante declaraciones patrimoniales de los aspirantes y revisiones de perfiles antes de su postulación.

El PAN y el PRI, que por décadas fueron contendientes irreconciliables en materia electoral, realizaron sus primeras alianzas electorales en 2021, junto con el extinto PRD, para gubernaturas y diputados federales y en 2024 para la elección presidencial, ante el avance de la coalición electoral Morena, PVEM, PT.

Entre los gobernadores que obtuvieron la victoria gracias a las alianzas PAN-PRI están Tere Jiménez (Aguascalientes), Esteban Villegas (Durango), Manolo Jiménez (Coahuila) y Libia Denisse García (Guanajuato), entre otros.

Hace un año, el 18 de octubre de 2025, durante el relanzamiento del PAN, su líder nacional, Jorge Romero, había señalado: “Nuestro futuro no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”.