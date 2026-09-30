Verónica Ruffo, lista para ser candidata para Baja California

Verónica Ruffo Sánchez, hija de el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, comentó que en los próximos días anunciará si acepta la invitación que le hicieron el PAN y el Partido Somos para ser candidata a la gubernatura de Baja California.

Entrevistada en el marco del Foro América Libre, reconoció que de niña, cuando su padre era mandatario estatal, creció en el mundo de la política, por lo cual esta actividad no le es ajena.

Dijo que si decide aceptar la invitación para ser abanderada a la gubernatura de Baja California, que le han hecho distintos partidos, buscará ser la candidata de una amplia coalición.

“Mi papá, él dice: la decisión (de ser candidata) es mía, justamente, que es mi decisión. Claro que pues tengo su bendición, por decirlo así, para mí es muy importante, siempre lo ha sido.

“Yo creo que en no más de dos semanas quizá yo ya pueda aterrizar esta decisión (de ser candidata), pero bueno, sí, me entiendo bien caminando en este ámbito de la política y no me asusta sinceramente”, comentó a Excélsior.

Ruffo Sánchez dijo que en materia política su discurso no será de odio, sino de unidad y de respeto a todos los mexicanos, independientemente de su forma de pensar o de su orientación política.

“Y en ese sentido es que yo busco la unión porque desde hace muchos años que yo veo en México, quizá desde el sexenio pasado, que se empezó a promover el odio, un lenguaje de odio, un lenguaje de división.

“Y yo les digo a todos ustedes: oigan, pues no vamos a lograr crear procesos en orden de las instituciones si estamos divididos”, indicó Verónica Ruffo.

La hija de Ernesto Ruffo Appel señaló que hará suyo el discurso de su padre, relativo a reconstruir a México y resolver los problemas apremiantes de Baja California y México con apremio y sin división.

“Mi padre fue un eje de unión de la ciudadanía en el 89 y es algo que está sucediendo también ahora en mi caso.

“Si yo soy ese eje central, si mi nombre logra esa unión de la ciudadanía, pero también de los partidos políticos, pues entonces yo me sentiría con es responsabilidad de aceptar”, apuntó Verónica Ruffo.