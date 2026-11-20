La Secretaría de la Defensa Nacional realiza una operación que se mantiene en curso en Guasave, al norte de Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo armado y elementos de las fuerzas federales se enfrentaran a balazos en distintos puntos del municipio, lo que derivó en quema de unidades de transporte y bloqueos en tramos carreteros.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa reportó que el enfrentamiento comenzó luego de un ataque en contra de personal federal y confirmó que el operativo continúa activo en la zona.

“Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, compartió en la red social X.

A través de imágenes compartidas en redes sociales se observaron unidades incendiadas sobre la Carretera Internacional México 15 y en la Autopista Estatal Benito Juárez, impidiendo la circulación vehicular en ambos tramos carreteros. Además, se reportaron unidades artilladas circulando por las calles del municipio y aeronaves disparando en contra de ellas.

Los operativos se extendieron hacia otros municipios de los alrededores, especialmente hacia Salvador Alvarado, donde también se reportan unidades bloqueando caminos vecinales. En tanto, en algunos hospitales de la región se reportó el ingreso de hombres heridos, sin que hasta el momento se haya dado a conocer un saldo oficial.

Suspenden partido de la Liga Mexicana del Pacífico tras disparos

En tanto, durante el encuentro de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, se escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del estadio, por lo que el partido fue suspendido.

Reproducir El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido.

Se jugaba la parte baja de la tercera entrada en el estadio de los Algodoneros cuando comenzaron a escucharse las fuertes detonaciones. En el video de la transmisión se observa al lanzador detener el juego y comenzar a salir del campo. En ese momento, ambas escuadras empataban a cero carreras, pero debido al intenso operativo de las autoridades, el encuentro no pudo ser reanudado.

Al escuchar los disparos, los asistentes reaccionaron de inmediato y, en videos difundidos en redes sociales, se observa a los aficionados corriendo para ponerse a salvo.

El estadio de los Algodoneros se localiza en las inmediaciones de la carretera México 15, donde fueron incendiadas algunas unidades para bloquear el tránsito en la zona. Hasta el momento no se tiene reporte de personas heridas en los alrededores del inmueble, aunque algunas familias podrían haber quedado atrapadas dentro de sus instalaciones debido a los enfrentamientos en las calles.