PAN perfila a Adrián de la Garza y a Verónica Ruffo para gubernaturas de NL y Baja California

El dirigente del PAN, Jorge Herrera, informó que el alcalde con licencia de Monterrey, Adrián de la Garza, se perfila como una buena opción para ser el candidato panista a la gubernatura de Nuevo León.

Asimismo, destacó que Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, tiene las puertas abiertas de Acción Nacional para ser candidata en Baja California, si es que ella acepta la invitación.

Entrevistado en el marco del Foro América Libre, Romero Herrera dijo que en distintos estados, el PAN irá en alianza con otros partidos, si así lo quiere la militancia de Acción Nacional, así como los comités directivos estatales del partido.

“La decisión de construir alianzas para poner precisamente antes que nada a México, es una decisión tan importante que nosotros, por supuesto que estamos dialogando, valorando con cada una de las dirigencias estatales”, dijo Jorge Romero.

Adrián de la Garza, actual alcalde con licencia de Monterrey, festeja tras recibir una constancia de mayoría, perfilándose ahora como candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PAN. Cuartoscuro

Adrián de la Garza, ganó la alcaldía de la ciudad de Monterrey en 2024 a través de una alianza PAN-PRI, misma que podría replicarse para la gubernatura en 2027, toda vez que el priista se inscribió en el proceso interno del PAN para ser coordinador para la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad.

“Adrián de la Garza es un hombre que ha dedicado mucho tiempo a trabajar por su comunidad y nosotros lo hemos dicho, lo vemos con muy buenos ojos.

“Adrián hoy es un alcalde que llegó por una alianza. Y si se ocupa reeditar esa fórmula, por así decirlo, insisto para evitar que otro estado se destruya con la estafa morenista, por supuesto que es una decisión que estamos listos para tomar”, dijo el líder del PAN.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, se perfila como la posible candidata de PAN para Baja California. Cuartoscuro

Por lo que respecta a Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Baja California, la propuso como candidata a la gubernatura, la cual sería respaldada por la dirigencia nacional del partido, si ella acepta la invitación.

“Y por supuesto que es una coyuntura que en Baja California está despertando a mucha gente. Y es su hija (de Ernesto Ruffo) pero más allá de ser su hija es una mujer valiente, además de su apellido, tiene su nombre.

“Verónica, que es una mujer valiente que ha trabajado mucho y que estamos explorando esa posibilidad (de llevarla como candidata), es una decisión que obviamente tiene que tomar ella, pero que nosotros veríamos con buenos ojos”, dijo Jorge Romero.